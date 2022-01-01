В микрорайоне Юбилейный в Костанае, на дороге между домом № 22 и Дворцом школьников IQostanay (на проезде во двор), в месте, где проходит ливневая канализация, разрушился асфальт. С середины апреля я обращался в службу iKomek. 20 мая они ответили, что проблема устранена, однако ремонтные работы не проводились. Когда в этом месте восстановят асфальт?

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Комментарий

На вопрос отвечает и. о. заместителя руководителя отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата Костаная Алтынбек КАЙРАТУЛЫ:

- Специалисты нашего отдела выезжали на место. Установлено, что провал асфальтобетонного основания составляет 0,5 кв. м. Подрядная организация ТОО «КапиталГрупп Союз» в начале июня выполнила восстановительные работы. Выехавшие после этого на место сотрудники нашего отдела никаких нарушений со стороны подрядчика не обнаружили. Во время работ в ливневую канализацию попал щебень, но ее работе это не помешает. В случае необходимости на место выедет специальная бригада и очистит ливневую канализацию.