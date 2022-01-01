Свалки Костаная. Мелкий мусор и куча во дворе
О загрязненной территории возле столовой колледжа сферы обслуживания по ул. Касымханова, 175 сообщил «НГ» житель Костаная Даулет АЛГУЛАТОВ.
- Мусор не убирают круглый год, - пояснил он. - Много мелкого мусора разбросано рядом.
Крупной свалки по указанному адресу корреспонденты «НГ» не увидели, но мелкого мусора действительно много. Пустые бутылки, бумажки разбросаны вдоль забора колледжа.
Ул. Касымханова, 175. Бутылки и бумажки разбросаны вдоль забора колледжа / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ
О свалке во дворе дома № 139 по ул. Назарбаева, сообщила «НГ» Лидия АРДАШЕВА.
- Давно срезали ветки и спилили старые тополя и не вывезли! А бросили это все в центре двора, да еще и на детской площадке! - возмущается пенсионерка. - Мало того что все это мешает проходу, так еще и какой пример подаем детям?
На месте корреспонденты «НГ» увидели огромную кучу из пеньков и веток, рядом - детские качели, лестницы, лазелки.
Ул. Назарбаева, 139. На детскую площадку свалили остатки деревьев / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ
Огромную свалку во дворе дома № 1 «А» по ул. Ворошилова сразу после публикации убрали, но сейчас, как сообщили жители дома, здесь снова накапливается мусор.
10 июня свалку по ул. Ворошилова, 1 «А» убрали / Фото читателей «НГ»
18 июня здесь вновь стал скапливаться мусор / Фото читателей «НГ»
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