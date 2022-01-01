По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 6 765 вызовов, из них 1 754 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 522;

- поступило 26 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 29 человек, 23 человека доставлены в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 684 человека.

По данным Костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 406 человек, из них поместили 345: 297 мужчин и 48 женщин.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- совершены 122 выезда, в том числе 8 ЧС природного характера, 20 пожаров, 87 случаев горения, 12 аварийно-спасательных работ, 5 поисково-спасательных работ. Спасены при АСР 7 человек, из них детей - 2, эвакуированы 2 человека, из них 1 ребенок. При пожарах спасены 3 человека, 2 из них - дети, погиб 1 человек, пострадал при пожаре 1 ребенок;

- в областной центр крови обратились 510 человек, 392 из них стали донорами.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- зарегистрированы 6 ДТП, в которых травмированы 5 человек, 2 человека погибли;

- разысканы 2 без вести пропавших;

- выявлены 2 943 нарушений ПДД участниками дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 30 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.