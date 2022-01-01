Позвонил в экстренную службу по номеру 102 в Костанае. Прошло уже 3,5 минуты. Уже «убили». «обворовали», «ограбили», «скрылись с места»... Полиция - экстренная служба. Караул вообще. Чуть что - сразу помогут, сразу спасут... Из-за того, что нехватка у них персонала, страдают люди. Неужели не хватает наших налогов, чтобы обеспечить операторами эту службу?

Анатолий СМИРНОВ, Костанай

Комментарий

В пресс-службе ДП Костанайской области ответили, что в день обращения читателя линии 102 были заняты в течение 4 минут. В это время обрабатывались сообщения от других лиц. По ведомственному приказу на получение и обработку информации предусмотрено время не более 5 минут. Ежесуточно на работу заступают 3 оператора.