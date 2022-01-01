Конкурс для бывших бездомных животных, которые обрели кров и своего человека

«Наша Газета» продолжает конкурс «Из грязи в князи». Если вы подарили любовь и заботу беспризорному коту или собаке, этот конкурс для вас.

Прием заявок на конкурс закончен, но у нас в запасе еще много писем от желающих принять в нем участие. Публикации историй о том, как бездомыши нашли приют, будут продолжаться еще не один номер «НГ». Когда все они будут опубликованы, редакция подведет итоги голосования и победитель получит заслуженный приз.

У нас есть два письма, авторы которых не указали свой номер телефона для связи и не отвечают на наши письма, отправленные на электронную почту.

Первое пришло с адреса brezden.vera@gmail.com, в нем был рассказ о кошке Василисе, подобранной больным котенком возле магазина «Анюта». В теме письма стояло слово «Мама». Ни имени хозяйки кошки, ни ее номера телефона письмо не содержало.

Второе письмо получено от Елены Чуесенко (Кислицыной), но она забыла написать свой номер телефона. А для того чтобы опубликовать историю ее кошечки Миры, нам необходимо задать несколько уточняющих вопросов.

Если вы узнали в этих людях себя или своих знакомых, пожалуйста, свяжитесь с нами и сообщите номера телефонов для связи.

Победителя конкурса ждет приз: сертификат на покупку товаров и/или получение услуг от ветеринарной клиники «Айболит» @aibolit_kst на сумму 30 000 (Костанай, ул. Бородина, 176 «А», тел. +7-771-286-41-41).

Участники № 42 - котик Симба и его хозяйка Жанара КАЛЫМОВА.

Симба с любовью смотрит на своих спасителей / Фото Жанары КАЛЫМОВОЙ

И вновь не лишенная драматизма в начале, но в итоге очень теплая история спасения маленькой жизни. Что здесь слепой случай, а что - воля судьбы? Вот что думает об этом Жанара Калымова, автор письма и спасительница пушистого комочка.

- 1 ноября 2023 года в нашей семье внезапно появился котенок. Было это так. У детей начались осенние каникулы, и каждый день проходил, подчиняясь каникулярному расписанию. С утра супруг отводил дочь к брату, который жил рядом. Пока он отводил дочь, я с сыном шла к машине, нам надо было на физиопроцедуры, а после них нужно было успеть на работу. Муж всегда отключал сигнализацию, и мы садились с сыном в машину, затем подходил супруг и мы ехали по делам.

Оставить этого кроху на улице не смогли / Фото Жанары КАЛЫМОВОЙ

То раннее утро 1 ноября было слякотным, ветреным и холодным, всю ночь шел дождь. Я с сыном подхожу к машине, как обычно, хочу открыть дверь, посадить сына, вокруг тихо, никаких посторонних звуков, кроме завывания ветра. Открыла дверь и тут сигнализация сработала, супруг подбежал к нам со словами: «Я забыл отключить!» Когда отключил, в наступившей тишине мы услышали жалобное мяуканье, и поначалу не поняли, откуда издавался звук. А затем увидели его, он сидел на переднем колесе с водительской стороны. Видимо, это было самое теплое место, которое ему удалось найти. Мы вытащили его оттуда, а он начал крутиться под ногами. Котенок был замерзший, голодный, на спинке и лапках грязь, сильно дрожал, мяукал так громко, жалобно...

Котик быстро освоился в квартире / Фото Жанары КАЛЫМОВОЙ

На вид крошке было примерно 2 месяца. Мы с сыном не могли его просто так оставить. Я схватила котенка, смотрю на мужа и говорю: «Давай возьмем себе, так жалко его!» Он был категорически против, сказал: «Мы опаздываем на работу. Я отнесу его в подъезд, его там кто-нибудь заберет. У нас съемное жилье, мы не можем его взять». И все-таки нам с сыном удалось уговорить мужа. Занесли котенка домой, налили молока и только после поехали по своим делам. Вечером уже мы втроем с детьми убедили главу семьи, что малыш должен остаться с нами.

Мы считаем, что это судьба нам послала котенка. И судьба позаботилась о том, чтобы он выжил. Ведь никогда прежде супруг не забывал отключать сигнализацию, чтобы мы с сыном сели в машину. Если бы не сыграла сигнализация, мы бы его не услышали и поехали, что случилось бы с ним, сидящим на колесе, даже страшно подумать.

Как и всякий подросток, Симбако не прочь пошалить / Фото Жанары КАЛЫМОВОЙ

Дети назвали котенка Симба, ласково Симбако, ему сейчас 8 месяцев. Он быстро приучился к лотку, всегда встречает детей со школы, нас с работы. Но особенно любит детей, а уж как они его обожают! Любит Симбако забираться в пакеты, коробки, чем очень нас забавляет. Любимое место нашего котика - это окно на кухне, так он смотрит за жизнью внешнего мира. Уроки детей мы обязательно делаем вместе с ним, сядет рядом и наблюдает. Он любознательный, игривый, милый, ласковый котенок, наш любимчик Симбако, растопивший сердце супругу. Супруг со временем начал проявлять заботу о котике в виде прогулок на свежем воздухе. А совместный просмотр телевизора сопровождается тем, что Симба не находит места лучше, чем в объятиях супруга. Возвращаясь с работы, муж покупает Симбе его любимые лакомства.

Окно на кухне - наблюдательный пункт Симбы / Фото Жанары КАЛЫМОВОЙ

Теперь Симбако - член нашей семьи, мы не представляем жизнь без него!

Условия конкурса

Вы можете поддержать участников № 42 котика Симбу и его хозяйку Жанару Калымову в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 11 мая, до 11.00 воскресенья, 12 мая. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице, написав на нем номер и фамилию участника. Купоны принимаются с 9.00 пятницы, 10 мая, до 10.00 вторника, 14 мая. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участников № 41 кота Алиса и его хозяйки Елены Онегиной поступило 357 голосов.