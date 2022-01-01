Об огромной куче строительного мусора во дворе дома № 70 по ул. Тауелсиздик сообщила «НГ» жительница Костаная Сауле БАКАЙ.

- Случайно посмотрела налево и ахнула! - рассказала она. - Огромная куча строительного мусора прямо во дворе. Потом, когда завернула на ул. Алтынсарина и вошла во двор, оказалось, что ее и оттуда видно, а еще и с ул. Дулатова. Такая она огромная!

По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели действительно впечатляющую кучу мусора. Кирпичи, остатки штукатурки, разный мусор соединились в огромный строительный «сугроб» в центре города.

Ул. Тауелсиздик, 70. Кучу строительного мусора видно с трех сторон / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Свалка во дворе дома № 187 по ул. Баймагамбетова, которая «смотрит» прямо на детскую площадку и о которой мы писали две недели назад, стала только больше.

Ул. Баймагамбетова, 187 Свалка рядом с детской площадкой за две недели стала еще больше / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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