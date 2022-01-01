Я проживаю на набережной Тобола в с. Денисовка. Когда Верхнетобольское водохранилище было наполнено на 90%, вода была в 50-60 м от домов в прибрежной зоне села. То есть, если бы сброс воды увеличили в тот момент, она бы не дошла до наших домов. В итоге за два дня дома в прибрежной зоне затопило, скорость сброса была, по моим сведениям, 1 500 кубометров в секунду, наполняемость водохранилища составила 93%. Можно ли было увеличить скорость сброса на уровне 90%, не подвергая угрозе затопления дома в нашем селе?

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Комментарий:

На вопрос отвечает руководитель отдела госконтроля Тобол-Торгайской бассейновой инспекции Сергей МУКАШЕВ:

- Скорость сброса регулировалась пропорционально объему поступления воды, то есть в водохранилище всегда оставалось 10% воды запасом, если не приходил большой объем воды. Это нужно для того, чтобы во время какого-либо ЧП, например, если с Желкуара (река в Челябинской области - «НГ») придет большой объем воды, эти 10% позволили бы принять его. После 90% заполнения водохранилища у нас был транзитный сброс: сколько воды приходило, столько и сбрасывалось. Увеличивать объем сброса при 90% наполняемости было нецелесообразно, потому что существовали риски потери водных ресурсов. В техрегламенте у РГП «Казводхоз» указано, что если вода не придет, а мы будем ее сбрасывать, то, соответственно, это будет чуть ли не диверсией. То есть мы сбросим, вода не придет и ее будет недостаточно для населения. Поэтому «Казводхоз» всегда руководствовался регламентом работы водохранилищ и производил сброс согласно объему поступления.