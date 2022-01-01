В селе Аулиеколь, на ул. Байтурсынова, 60 установили дорожный знак «Остановка запрещена», который уменьшил поток клиентов для трех магазинов и одного салона красоты. Мы думаем, этот дорожный знак установили для того, чтобы таксисты не останавливались на этом месте и не забирали пассажиров у двух новых автобусных маршрутов. Так ли это?

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Комментарий

На вопрос отвечает аким с. Аулиеколь Раимбек ЕДРЕСОВ:

- В целях увеличения пропускной способности дорог интенсивным транспортным потоком на ул. Байтурсынова для удобства жителей и пассажиров маршрутных автобусов перед автобусной остановкой «Центр» по четной стороне улицы был установлен дорожный знак «Остановка запрещена» с табличкой, ограничивающей зону действия знака 40 м. Необходимо учесть, что кафе «Дастархан» осуществляет свою деятельность по изготовлению и реализации продуктов питания, при этом данный вид услуг не является форматом drive-thru и не подразумевает собой приобретение продуктов питания (либо иных товаров), не выходя из автомобиля. То же самое относится к салону красоты «Николь», магазинам «Стиль», «Болашак». Таким образом, установленный дорожный знак никоим образом не ограничивает деятельность кафе «Дастархан», салону красоты «Николь», магазинам «Стиль» и «Болашак» и не препятствует развитию бизнеса. Кроме того, на противоположной стороне улицы Байтурсынова, в границах улиц Саржеттим Карабалуан батыр - Е. Асанбаева, на всем протяжении данного участка имеются парковочные места.