Есть живописный уголок природы в нашей области. Его адрес - центр реабилитации имени Мухамбетжана Карабаева, который расположен в с. Боровое Мендыкаринского района.

В конце прошлого года мы с мужем впервые оказались там, чтобы поправить здоровье. У мужа (82 года) - инсульт, у меня (78 лет) - инфаркт.

В фойе главного корпуса установлен бюст Мухамбетжана Карабаева, доктора от бога, что сразу взволновало сердце, как будто он сам встречает каждого из нас. Узнали поближе историю создания центра. Оказывается, еще в далеком 1888 году по этой земле в возрасте 30 лет ходил великий доктор Мухамбетжан Карабаев, первый казах, получивший достойное медицинское образование в 1887 году в Казани. Он был уважаем коллегами, любим народом, доброжелательный от природы, золотой самородок, гордость в первую очередь мендыкаринцев, его земляков.

Мухамбетжан Карабаев все силы отдавал оздоровлению больного. В то тяжелое время он никогда не щадил себя, не признавая усталости, где-то пешком добирался, иногда на лошади, но всегда оказывал больному своевременную помощь и этим увековечил себя. Доктор Карабаев не только выполнял клятву Гиппократа, а своей человечностью и сердечностью стал примером настоящего гуманизма для медицинских работников всех поколений вчера, сегодня, завтра.

И мы оказались на этой святой земле. Можно не поверить, но мы испытали чувство гордости, ощутив в своих душах прилив энергии и бодрости еще до получения процедур.

Про великого доктора можно сказать: «Природа-мать! Когда б таких людей ты иногда не посылала миру, заглохла б нива жизни...» Или в наше советское время: «Великий Мухамбетжан Карабаев - ум, честь совесть эпохи!» Я вдвойне горжусь тем, что являюсь его землячкой, родившейся в 1946 году в Коктереке, в 20 км от Борового.

Во все времена развития человечества считалось, что хлеб - всему голова, но все постепенно меняется, теперь можно сказать: «Не хлебом единым жив человек, бывает, жив даже памятью великих людей, конкретно доктора Карабаева». Поэтому кажется, что каждый работающий в этом прекрасном центре от дворника до главного врача считает за честь работать здесь, так как дух доктора Карабаева жив и он вселился в души каждого из них! А иначе не назовешь, ведь результат очевиден. Работая 24/7, все работники проявляют заботу, помощь каждому больному. Притом что кругом чистота, порядок, уют, внимание, высокий профессионализм во всем: умеют вселить в душу больного надежду на выздоровление, веру в завтрашний день, любовь к ближнему. А это дорогого стоит! И всем за это отдельное спасибо.

Сами сотрудники работают с душой, с сердцем, с умом и призванием, поэтому чувствуется дух оптимизма и сплоченности коллектива.

Самого доктора, к сожалению, в возрасте 70 лет не стало, прожил немного, но какой бессмертный след оставил за собой. Сейчас, созданный им в 1935 году санаторий, стал вечным и служит народу.

В марте 2025 года будет 90 лет санаторию. И по этой веской причине я обращаюсь к акиму области Кумару Аксакалову с просьбой - при всей занятости обратить внимание на дальнейшее процветание центра с современным медицинским оборудованием, на достойную высокую зарплату работающего персонала. И это непременно будет воодушевлять и стимулировать работать сегодня лучше, чем вчера.

Всем землякам мира, здоровья, добра!

Роза ДЖУНУСОВА (ИБРАЕВА), ветеран труда, Костанай