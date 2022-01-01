По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- редкие имена на этой неделе: Рухия, Есения, Сая, Мия, Аделина, Дамелия, Тимофей, Марк, Дастан, Арсен, Арыстан. Самому молодому папе - 19 лет, маме - 17. Самому зрелому папе - 52 года, маме - 44.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 6 204 вызова, из них 1 340 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 363;

- поступили 20 вызовов на ДТП: в авариях пострадал 21 человек, в том числе 19 человек доставлены в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 417 человек.

По данным Костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 374 человека, из них поместили 317: 287 мужчин и 30 женщин.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- на территории области зарегистрированы 56 происшествий. Осуществлены 9 выездов на тушение пожаров (из них 6 - в частном жилом секторе, 1 - на автомобильном транспорте, 2 - на прочих объектах), 26 - на тушение загораний, 18 - на аварийно-спасательные работы, 1 - для проведения ПСР (поисково-спасательных работ). Произошла 1 нештатная посадка (на воду) самолета санитарной службы;

- спасено при АСР 13 человек, из них 4 - дети;

- в областной центр крови обратились 232 человека, 193 из них стали донорами.