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Куда пойти с 10 по 15 мая

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39

11 мая,

12.00, 14.00

«Солдатская каша», сказка по инсценировке Г. Иванова

12 мая,

12.00

«Три поросенка», С. Михалков, В. Швембергер, музыкальное представление

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

12 мая,

18.30

«Туған күніңізбен, анашым!», Ә. Рахат, драма

14 мая,

11.00

«Қожа мен спорт», О. Әубәкіров, ертегі

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса),

54-76-24 (администратор)

11 мая,

12.00

«Как Кощей женился», Ю. Боганов, сказка

12 мая,

12.00

«Умный Еж и Заяц-хвастун», по мотивам сказок братьев Гримм

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Преображение света» - персональная выставка Андрея Арискина

В течение месяца

«Охотничьи рассказы» - персональная выставка самодеятельного художника Николая Стешина

В течение месяца

«Краски солнечной Грузии» - выставка живописных работ грузинских художников из фондов музея

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

14 мая,

19.30

Концерт Кайрата Нуртаса

 

Спортафишка

Футзал. Чемпионат Казахстана. 1/4 финала. «Аят» - «Жетысу»

Рудный, СК «Аят-Арена»

11 мая

 

 