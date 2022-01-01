Куда пойти с 10 по 15 мая
Потехе - час!
|
Заведение
|
Дата и время
|
Что состоится
|
Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
|
11 мая,
12.00, 14.00
|
«Солдатская каша», сказка по инсценировке Г. Иванова
|
12 мая,
12.00
|
«Три поросенка», С. Михалков, В. Швембергер, музыкальное представление
|
Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
|
12 мая,
18.30
|
«Туған күніңізбен, анашым!», Ә. Рахат, драма
|
14 мая,
11.00
|
«Қожа мен спорт», О. Әубәкіров, ертегі
|
Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса),
54-76-24 (администратор)
|
11 мая,
12.00
|
«Как Кощей женился», Ю. Боганов, сказка
|
12 мая,
12.00
|
«Умный Еж и Заяц-хвастун», по мотивам сказок братьев Гримм
|
Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
|
В течение месяца
|
«Преображение света» - персональная выставка Андрея Арискина
|
В течение месяца
|
«Охотничьи рассказы» - персональная выставка самодеятельного художника Николая Стешина
|
В течение месяца
|
«Краски солнечной Грузии» - выставка живописных работ грузинских художников из фондов музея
|
Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
|
14 мая,
19.30
|
Концерт Кайрата Нуртаса
Спортафишка
|
Футзал. Чемпионат Казахстана. 1/4 финала. «Аят» - «Жетысу»
|
Рудный, СК «Аят-Арена»
|
11 мая
Материалы номера
пожалуйста зарегистрируйтесь.