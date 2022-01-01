В Костанае за незаконное складирование мусора с начала 2024 года выписали 24 штрафа юридическим лицам, а 1 820 жителей города получили только предупреждения от полиции. Нужно ли сразу штрафовать физических лиц за такое нарушение? Да. Предупреждения не помогают. Только штрафами можно приучить к чистоте.

Да. Ответственность должна быть одинаковой для юридических и физических лиц.

Нет. Предупреждение дает шанс на исправление. А за повторное надо штрафовать.

Нет. Установите больше контейнеров и чаще вывозите мусор. И потом уже наказывайте.

