Устраиваюсь на работу в страховую компанию, и мне нужна справка, что я дееспособная. Где можно получить данную справку?

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Комментарий

На вопрос отвечает старший прокурор департамента Комитета по правовой статистике и специальным учетам (ДКПСиСУ) Генпрокуратуры РК по Костанайской области Айгуль АМАНБАЕВА:

- Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК разработан и внедрен электронный проект информационного сервиса qamqor.gov.kz. Появился новый функционал «Реестр лиц, признанных судом недееспособными и ограниченно дееспособными». Данный сервис позволяет не выходя из дома, самостоятельно за максимально короткое время получить информацию о наличии либо отсутствии сведений специального учета - лиц, признанных судом недееспособными и ограниченно дееспособными. Данные реестра на указанных лиц позволяют после заполнения реквизитов ИИН и документа, удостоверяющего личность, получить справку, которую можно будет напечатать в бумажном виде для предоставления по месту требования. Данная справка является официальным документом и заверена посредством электронной цифровой подписи.