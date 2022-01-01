Конкурс для бывших бездомных животных, которые обрели кров и своего человека

«Наша Газета» продолжает конкурс «Из грязи в князи». Если вы подарили любовь и заботу беспризорному коту или собаке, этот конкурс для вас.

Расскажите, как вы встретились со своим питомцем, как он привыкал к новой, хорошей жизни, какие милые привычки приобрел. Если с ним происходили интересные или забавные случаи, напишите о них. Сопроводите свой рассказ фотографиями. Если у вас есть фото питомца в самом начале его домашней жизни и спустя какое-то время, будет замечательно.

Победителя конкурса ждет приз: сертификат на покупку товаров и/или получение услуг от ветеринарной клиники «Айболит» @aibolit_kst на сумму 30 000 (Костанай, ул. Бородина, 176 «А», тел. +7-771-286-41-41).

Заявки с фотографиями и историями присылайте на электронную почту ng.pitomez23@gmail.com. Не забудьте указать номер своего телефона для связи

Участники № 35 - кот Миша и его хозяйка Наталья РИГЕРТ.

Травмированную лапку котенку пришлось ампутировать / Фото Натальи РИГЕРТ

Очередной замечательный рассказ о спасении котенка, попавшего в беду на рудодобывающем предприятии, мы получили из Качара. Маленькие несмышленыши, оказывающиеся на промышленных объектах в опасной близости от работающих механизмов и транспорта, часто травмируются. Благо на их пути встречаются добрые люди, которые дарят шанс на жизнь. И, надо сказать, весьма неплохую жизнь. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот о таком повороте в судьбе рыжего бездомыша написала Наталья Ригерт.

- Наша история началась весной прошлого года на территории АО «Качары руда», пост «Магнитный». Приехав на смену утром 14 мая, я увидела совсем еще маленького котенка - рыженький комочек с голубыми глазками. Сказать честно, я и подумать не могла, что он станет частью нашей семьи. Тогда утром я подумала, что вечером его надо вывезти с предприятия, чтобы с ним ничего не случилось. Но не успела я опередить беду.

Миша стойко перенес операцию и трудное восстановление / Фото Натальи РИГЕРТ

Вечером, к концу смены, мне его принесли для оказания первой, хоть какой-то малейшей помощи. Увиденное повергло меня в шок. Я утром мысленно назвала его Солнышком, и вот это милое Солнышко приносят мне с такой ужасной травмой… Котенок попал под электровоз лапкой. Он так сильно кричал, в его глазах были такая боль и беспомощность…

В этот же вечер его увезли в Костанай, в клинику «Забота». К сожалению, прогнозы были неутешительные: лапка восстановлению не подлежит и необходима ампутация. На операцию и последующее восстановление потребовалось много денег и сил. Спасибо огромное всем неравнодушным людям. Многие отозвались на помощь и помогли маленькому и беззащитному Солнышку. Деньги собирали и в соцсетях, и на предприятии работники скидывались. Общими усилиями вытянули рыжее Солнышко. После мы решили оставить котенка себе и назвали его Мишей. Хотя врачи из «Заботы» до сих пор его помнят и называют Солнышко, но для нас он Миша.

Сказать честно, поначалу были опасения по поводу того, как он будет без лапки и немаловажно как примет наш старший кот. Арчи 5 марта этого года исполнилось 8 лет, то есть на момент встречи с новым жильцом был уже зрелым котом, привыкшим к тому, что он в доме хозяин. Но, видимо, он понимал, что принесенный котенок не здоров, и не обижал его, даже осторожничал, чтобы случайно не навредить малышу. Сдружиться им было не сложно благодаря рассудительности Арчи и веселому нраву Миши. Сейчас они вместе играют, устраивают гонки и никогда не дерутся, одним словом, хорошие друзья.

Арчи и Миша - хорошие друзья, живут без конфликтов / Фото Натальи РИГЕРТ

Есть у Миши еще одна приятельница - черепаха. С ней совместный тыгыдык не устроишь, больно уж она медлительна, но можно поспать рядышком. Черепаха всегда предпочитала пристроиться в теплом местечке рядом с батареей и, когда этот уголок облюбовал Миша, своим привычкам изменять не стала. Она даже получила выгоду от такого соседства. Кот же теплый, вот она и утыкается в его упитанный бочок, используя Мишу как большую грелку.

Черепаха использует Мишу как большую грелку. Миша не возражает / Фото Натальи РИГЕРТ

Я всегда любила животных, но никогда раньше не думала, что у меня будет рыжий кот. Отдавала предпочтение черным и сиамским. Миша сделал так, что я просто влюбилась в рыжих.

Умничка наш, он пережил все трудности и остался милым рыжим Солнышком! Он очень жизнерадостный, добрый, нежный котик, бесконечно благодарный за всю подаренную заботу и любовь! Ну а мы уже без него никуда, Мишка - часть нашей семьи!

Рыжий комочек стал шикарным котиком. И будет еще шикарнее! / Фото Натальи РИГЕРТ

Условия конкурса

Вы можете поддержать участников № 35 кота Мишу и его хозяйку Наталью Ригерт в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 23 марта, до 11.00 воскресенья, 24 марта. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице, написав на нем номер и фамилию участника. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 21 марта, до 10.00 понедельника, 25 марта. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участников № 34 кота Барсика и его хозяйки Елены Климковой поступило 456 голосов и 1 купон.