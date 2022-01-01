В 141-м туре помогаем трем мальчикам с ДЦП

Мы продолжаем сбор для Бекзата Шитанова. Кроме него, в «Нужных деньгах» участвуют два знакомых по прежним турам участника.

Напоминаем, что начиная с 129-го тура все сборы идут на личные карты участников проекта. Каждый, кто желает внести свою лепту в общее доброе дело, должен сам выбрать, на чей счет отправить деньги.

Приближаемся к цели

Еще немного, и у Бекзата будет вертикализатор / Фото Карлыгаш ТУМЕРЗИНОЙ

Этот тур - четвертый по счету, в котором мы объявляем сбор для 10-летнего Бекзата ШИТАНОВА из Костаная.Очень надеемся, что если не удастся осилить всю оставшуюся сумму за этот тур, то за следующий, 142-й, сбор будет закрыт полностью.

Бекзат страдает ДЦП и в вертикализаторе должен заниматься ежедневно. Это необходимо, чтобы мальчик мог ходить самостоятельно и на что-то надеяться в будущей взрослой жизни. Да и жалко будет терять потенциал двух серьезных операций, которые Бекзат стойко перенес. Вертикализатор подходящей конструкции стоит 1 400 000 тенге, за три предыдущих тура собрано 873 356, осталось - 526 644 тенге.

У родителей мальчика еще двое детей: брат-близнец Бекзата Алмат, страдающий ДЦП в более тяжелой форме, и младшая сестренка.

Семье с тремя детьми, двое из которых - инвалиды, требующие постоянного лечения, невозможно справиться самостоятельно с покупкой такой дорогой вещи, как вертикализатор.

Осталось собрать меньше половины, и цель будет достигнута. А для Бекзата начнется новый трудный, но многообещающий этап жизни. На данном этапе вертикализатор - это билет в будущее для мальчика.

Карта «Каспи» 4400 4302 2450 7415, Карлыгаш Т. (мама Бекзата).

Карта привязана к номеру телефона +7-778-309-35-55.

Карта Народного банка 4405 6397 4074 2273.

В Костанай на курс

Эльдар записан на реабилитацию в костанайский зал «Таймас» / Фото Эльмиры ИЛЯХУНОВОЙ

3-летний Эльдар АЛТАЕВ из поселка Сокол Узункольского района участвовал в четырех турах «Нужных денег»: 122-м, 129-м, 133-м и 137-м. Эльдар - из тех детей, которые пострадали от преждевременного появления на свет. У мальчика ДЦП и ретинопатия недоношенных 5-й стадии.

Было несколько офтальмологических операций, сделанных в Санкт-Петербурге по методу Олега Дискаленко. Какой-то маленький процент зрения удалось спасти, но это поможет только минимально ориентироваться в пространстве. Операции позволили ребенку не остаться в полной темноте, но борьба за остатки зрения задержала другую важную часть борьбы за здоровье: в тот период нельзя было проходить курсы реабилитации по ДЦП.

Наверстывать это упущение пришлось позже, когда офтальмологи разрешили подвергать мальчика процедурам, требующим физического напряжения.

Теперь Эльдар получает необходимые реабилитационные процедуры периодически, хотя для эффективности ему требуется больше курсов, чем может позволить себе многодетная семья. Чем больше курсов реабилитации будет получать Эльдар, тем лучше, ведь ему еще предстоит научиться ползать, ходить и даже есть самостоятельно. Если бы не вынужденная задержка начала реабилитации, все могло бы сложиться иначе. Но в данном случае препятствия выстраивает сама жизнь, сделать что-то иначе не представлялось возможным.

- В последнее время стали замечать улучшения, - сообщила мама мальчика Эльмира ИЛЯХУНОВА. - У Эльдара даже настроение стало другим. Раньше он постоянно раздражался, плакал. Сейчас стал спокойнее, чаще вижу улыбку на лице сына. Но улучшения только начались, нам надо продолжать. Не можем сейчас никуда поехать дальше Костаная. Очень хотим в апреле пройти курс в зале «Таймас». Туда хорошие специалисты приезжают из России. Мы - многодетная семья, нам очень трудно собирать деньги на лечение. Просим помощи в вашем проекте, пожалуйста, не пройдите мимо, помогите Эльдару!

На курс реабилитации в зале «Таймас» нужно 300 000 тенге. Полагаем, что собрать их в течение этого тура вполне возможно.

Кроме Эльдара, в семье еще четверо детей, он самый младший.

Доходы Алтаевых: зарплата папы - 110 000 тенге и пособие Эльдара - 130 000 тенге. Есть еще пособие по многодетности, но оно точно не поможет оплатить курс реабилитации.

Карта «Каспи» 4400 4301 7825 3289, Эльмира И.

Карта привязана к номеру телефона +7-775-471-89-54.

Нашли «свою» клинику

Курс в «Сакуре» для Адилбека начнется в апреле / Фото Айжан МУРЗАХМЕТОВОЙ

7-летний Адилбек БУЛАТ из Костаная был участником шести туров нашего проекта: 69-го, 78-го, 101-го, 114-го, 119-го и 130-го. Впервые наши читатели помогали Адилбеку, когда ему было полтора года. С тех пор мальчик не только вырос, но и кардинально изменилось состояние его здоровья. Адилбеку вовремя поставили верный диагноз, родители незамедлительно начали возить его на курсы реабилитации. Уже после первого курса в челябинской «Сакуре» малыш начал переворачиваться, сидеть с опорой на руки и ползать по-пластунски. А после второго курса - вставать на четвереньки и бодро ползать.

С тех пор Адилбек прошел несколько курсов реабилитации, но самый мощный толчок к выздоровлению получил в 2021 году благодаря операции, проведенной в клинике города Сент-Луиса (США). Для этой цели семье пришлось продать любимый дом, в котором для занятий Адилбека была отведена отдельная комната, но и этой суммы не хватало. Благодаря добрым людям удалось собрать очень большие деньги и оплатить операцию и пребывание в клинике, а наши читатели помогли оплатить перелет через океан.

Сам мальчик оценил работу хирургов, сказав: «Раньше у меня были плохие ноги, а сейчас хорошие». Уже после этого Адилбек дважды становился участником проекта, потому что какой бы удачной ни была операция, без последующих курсов реабилитации результат может сойти на нет.

По лотерее, проводящейся МЦ «Ты здоров», что в российской Пензе, Адилбек выигрывал приз в виде курса реабилитации, который ему очень помог. А потом ездил в Челябинск - в клинику «Сакура». Адилбек очень вырос, стал намного лучше ходить, что позволяет ему учиться в общеобразовательной школе.

- Сейчас Адилбек учится в первом классе, учится хорошо, - поделилась мама мальчика Айжан МУРЗАХМЕТОВА. - Он передвигается по школе в сопровождении, ассистент педагога держит его за руку. Учитель хвалит его, говорит, что он очень доброжелательный, общительный, воспитанный, улыбчивый, одноклассники относятся к нему очень хорошо. На переменах часто сами за руку сопровождают его, он играет с детьми, очень радуется школьной жизни. Нам нужна очередная реабилитация в «Сакуре», записались на месячный курс, который начнется в апреле. Курс обходится в 1 318 000 тенге, из которых мы своими силами и с помощью неравнодушных людей собрали 940 000. Больше уже собрать не сможем. Пожалуйста, помогите добрать сумму на оплату полного курса.

Чтобы оплатить эффективную реабилитацию в «Сакуре», осталось собрать 378 000 тенге.

Доходы семьи: зарплата папы - 150 000 тенге и пособие Адилбека - 150 000 тенге. Жилье съемное - 90 000 тенге без учета коммуналки, с пособия по инвалидности оплачиваются занятия ЛФК и прочие необходимые процедуры. В семье есть старшая дочь, школьница.

Карта «Каспи» 4400 4302 1429 1608, Айжан М. (мама Адилбека).

Карта привязана к номеру телефона +7-778-214-22-87.

Как поддержать участников

Чтобы помочь участникам нашего проекта, вы можете принести наличные деньги в редакцию по адресу ул. Майлина, 2/3 либо перечислить на банковские карты участников

Помощь, оказанная в рамках 140-го тура

Участник Цели Сумма Спонсоры Бекзат Шитанов На вертикализатор 340 066 Поступления на карту: 150 000 - Серик Ж. 21 266 - Жанара С. 20 000 - Данияр С. 10 000 - Юлия Г. 10 000 - Марат К. 10 000 - Антон Л. 10 000 - Галина Д. 10 000 - Владимир Д. 7 000 - Арман Ж. 5 000 - Вячеслав Л. 5 000 - Анара С. 5 000 - Валентин К. 5 000 - Ренат Ж. 5 000 - Ренат Ю. 5 000 - Олег С. 5 000 - Наталья Н. 5 000 - Вячеслав Л. 5 000 - Валентина Г. 5 000 - Мырзабек М. 3 000 - Ольга С. 3 000 - Омаргали Б. 2 500 - Андрей К. 2 000 - Гульнара К. 2 000 - Елена Б. 2 000 - Оксана М. 2 000 - Руслан Д. 2 000 - Айнур К. 2 000 - Айгерим Е. 1 200 - Кайрат К. 1000 - Сергей К. 1000 - Наталья Г. 1000 - Тлектес Ш. 1000 - Роман Б. 1 000 - Ильнара Х. 1 000 - Марина Б. 1 000 - Лариса Ч. 1 000 - Сергей Ф. 1 000 - Серик В. 1 000 - Татьяна М. 1 000 - Анна В. 1 000 - Максим Д. 1 000 - Сергей К. 1 000 - Светлана К. 1 000 - Тлектес Ш. 1 000 - Ибагуль Б. 1 000 - Сергей К. 500 - Сергей К. 500 - Елена К. 500 - Жанат Ж. 500 - Екатерина Л. 500 - Мадина В. 300 - Элвин М. 200 - Жасулан Г. 100 - Елена Д. Булбул Петр На реабилитацию в клинике «Медикал Центр» (г. Ташкент) 442 440 200 000 - генеральный спонсор ТОО «КазНефть» Поступления на карту: 100 000 - Тимур С. 40 000 - Даулет М. 10 000 - Владимир Д. 7 000 - Арман Ж. 6 000 - Зухрат И. 5 000 - Айнур Ш. 5 000 - Кайсар Ш. 5 000 - Вячеслав Л. 5 000 - Володя А. 3 000 - Ренат Ж. 3 000 - Бахытгуль С. 2 000 - Галина Ж. 2 000 - Оксана М. 2 000 - Динара И. 2 000 - Ольга П. 2 000 - Мария Ж. 2 000 - Лилия З. 2 000 - Светлана Ш. 2 000 - Ербол С. 2 000 - Айнур К. 2 000 - Юрий Э. 2 000 - Ансар К. 2 000 - Серик Ш. 1 500 - Лия С. 1 500 - Евгений Ч. 1 000 - Болат К. 1 000 - Айнур Ш. 1 000 - Рустем К. 1 000 - Юлия Ю. 1 000 - Марина Э. 1 000 - АйдарбекЖ. 1 000 - Дарья Н. 1 000 - Ильнара Х. 1 000 - Серик В. 1 000 - Юлия Г. 1 000 - Юрий Г. 1 000 - Юрий М. 1 000 - Владислав З. 1 000 - Ибагуль Б. 1 000 - Алма М. 1 000 - Татьяна М. 1 000 - Роман Б. 1 000 - Руслан С. 1 000 - Тлектес Ш. 1 000 - Сергей К. 1 000 - Максим Д. 940 - Екатерина Л. 900 - Анель Е. 500 - Светлана М. 500 - Бактыгул К. 500 - Кульзепа И. 500 - Владимир П. 500 - Каракозайым Н. 500 - Александр Л. 500 - Айша А. 100 - Елена Д. Умит Жумахан На реабилитацию в клинике «Медикал Центр» (г. Ташкент) 228 827 Поступления на карту: 26 000 - Акмарал 25 000 - Таня Б. 15 000 - Серик 15 000 - Назгул Б. 10 000 - Владимир Д. 10 000 - Сергей Г. 10 000 - Антон Л. 10 000 - Байназар И. 7 000 - Арман Ж. 5 000 - Nina K. 5 000 - Ерлан Т. 5 000 - Кристина В. 5 000 - Муслим У. 5 000 - Володя А. 5 000 - Наталья Б. 5 000 - Ольга В. 5 000 - Валентин К. 5 000 - Кайсар Ш. 5 000 - Вячеслав Л. 3 000 - Ренат Ж. 3 000 - Наталья Б. 2 000 - Аружан А. 2 000 - Асель Д. 2 000 - Руслан Д. 2 000 - Азамат А. 2 000 - Юлия Г. 2 000 - Наталья В. 2 000 - Алина Л. 1 500 - Асель Ч. 1 500 - Кайрат К. 1 400 - Наталья Г. 1 000 - Андрей К. 1 000 - Анастасия Т. 1 000 - Серик В. 1 000 - Елена Д. 1 000 - Юрий Г. 1 000 - Галина В. 1 000 - Асель А. 1 000 - Юлия Ю. 1 000 - Татьяна Т. 1 000 - Маржанкуль К. 1 000 - Бэла Е. 1 000 - Зауре К. 1 000 - Татьяна Ф. 1 000 - Марина Э. 1 000 - Татьяна М. 1 000 - Ибагуль Б. 1 000 - Роман Б. 1 000 - Тлектес Ш. 1 000 - Сергей К. 1 000 - Максим Д. 778 - Лаура С. 500 - Жанузак Д. 500 - Айгуль А. 500 - Улжан М. 500 - Юлия К. 500 - Мурат А. 500 - Жанузак Д. 500 - Жаннар Е. 233 - Айжан К. 200 - Индира А. 200 - Алмат И. 130 - Елена Д. 100 - Сулеймен Т.





