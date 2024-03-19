О двух открытых участках теплотрассы во дворе дома № 87 по ул. Амангельды сообщила «НГ» жительница Костаная Наталья БРЕДУН. По ее словам, не так давно трубы «заковали» в жесть, но по краям вновь появились открытые участки.

- С одной стороны кусок жести то ли сорвался, то ли сорвали, теперь эта часть трубы полностью открыта, - пояснила читательница. - С другой стороны трубы сверху закрыты железом, но под ним трубы абсолютно голые. До окончания отопительного сезона еще вроде месяц, поэтому хотелось бы, чтобы эти хоть и небольшие участки закрыли.

На месте корреспонденты «НГ» увидели небольшой участок теплотрассы, открытый с обеих сторон.

Ул. Амангельды, 87. Во дворе дома с одной стороны теплотрассы сорвана жесть... / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

А с другой - трубы открыты под железным «куполом» / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Трубы во дворе дома № 131 по ул. Пушкина, которые проходят вдоль детской площадки, за две недели не изолировали. Но ГКП «КТЭК» прислала разъяснение о том, что «данная тепловая сеть не находится на балансе предприятия».

Ул. Пушкина, 131. Эти трубы должно утеплить ТОО «ВАН» / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

- По вопросу теплоизоляции данных тепловых сетей предприятием направлено письмо в ТОО «ВАН» о необходимости ремонта теплоизоляции в марте 2024 года, - сообщил «НГ» главный инженер КТЭК Вячеслав ПЛОТНИКОВ.

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