О свалке во дворе дома № 72 по ул. Амангельды сообщила «НГ» жительница Костаная Надежда МИХАЙЛЕНКО. По ее словам, почти всю зиму вокруг контейнеров была почти идеальная чистота, но не так давно стал скапливаться мусор.

- Сейчас с одной стороны от контейнеров лежит гора картонных коробок, с другой - сухие ветки, - рассказала читательница. - Обращались в iKomek, там ответили, что скоро вывезут, но это «скоро» длится уже больше месяца.

На месте корреспонденты «НГ» увидели гору коробок и веток, раскиданных рядом с контейнерами.

Ул. Амангельды, 72. С одной стороны контейнеров скопились коробки... / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

…а с другой - сухие ветки / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Свалку во дворе дома № 168 по ул. Баймагамбетова, о которой мы писали две недели назад, так и не убрали. Корреспонденты «НГ» были на этом месте, когда как раз подъехала машина для сбора мусора, но она не забрала ни выброшенные еще в январе новогодние елки, ни старый матрас, который появился с другой стороны контейнеров.

Ул. Баймагамбетова, 168. Новогодние елки спустя две недели так и остались... / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

…с другой стороны появился еще и старый матрас / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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