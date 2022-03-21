Куда пойти с 21 по 27 марта
Потехе - час!
|
Заведение
|
Дата и время
|
Что состоится
|
Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
|
24 марта,
12.00
|
«Гусенок», Н. Гернет, сказка
|
Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
|
21, 22 марта,
17.00
|
«Бақ-берекем, әз-Наурыз!», Наурыз мерекесіне арналған театрланған концерттік бағдарлама
|
24 марта,
17.00
|
«Сыған серенадасы», И. Сапарбай, музыкалық драма
|
27 марта,
17.00
|
«Ой мен өнер ордасы», театр күніне арналған театрланған концерттік бағдарлама
|
Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
|
21-23 марта,
12.00
|
«Чудеса на Наурыз», познавательно-развлекательная, интерактивная сказка
|
24 марта,
12.00
|
«Чудеса на Наурыз», познавательно-развлекательная, интерактивная сказка
|
24 марта,
17.00
|
«Новые бременские», по мотивам пьесы Ю. Энтина и В. Ливанова, музыкальная сказка
|
28 марта,
18.30
|
«Кукла для невесты», А. Коровкин, лирическая комедия
|
Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
|
В течение месяца
|
«Мир внешний и мир внутренний» - персональная выставка члена Союза художников РК Георгия Сокова
|
В течение месяца
|
«Прикосновение к вечности» - выставка, посвященная 120-летию со дня рождения народного художника Казахстана Абылхана Кастеева
|
Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
|
24 марта,
16.00, 19.30
|
Концерт группы «МузАрт»
|
16 марта,
18.00
|
|
ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел.: 26-28-23 (приемная), 26-06-65 (вахта), 26-52-80 (методкабинет)
|
24 марта,
18.00
|
Концерт группы «Другая реальность». В программе - песни групп «Кино», «Сплин», «Наутилус Помпилиус», «Чайф», «Смысловые Галлюцинации» и авторские композиции
Материалы номера
пожалуйста зарегистрируйтесь.