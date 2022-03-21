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Куда пойти с 21 по 27 марта

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39

24 марта,

12.00

«Гусенок», Н. Гернет, сказка

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

21, 22 марта,

17.00

«Бақ-берекем, әз-Наурыз!», Наурыз мерекесіне арналған театрланған концерттік бағдарлама

 

24 марта,

17.00

«Сыған серенадасы», И. Сапарбай, музыкалық драма

 

27 марта,

17.00

«Ой мен өнер ордасы», театр күніне арналған театрланған концерттік бағдарлама

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

21-23 марта,

12.00

«Чудеса на Наурыз», познавательно-развлекательная, интерактивная сказка

24 марта,

12.00

«Чудеса на Наурыз», познавательно-развлекательная, интерактивная сказка

24 марта,

17.00

«Новые бременские», по мотивам пьесы Ю. Энтина и В. Ливанова, музыкальная сказка

28 марта,

18.30

«Кукла для невесты», А. Коровкин, лирическая комедия

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Мир внешний и мир внутренний» - персональная выставка члена Союза художников РК Георгия Сокова

В течение месяца

«Прикосновение к вечности» - выставка, посвященная 120-летию со дня рождения народного художника Казахстана Абылхана Кастеева

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

24 марта,

16.00, 19.30

Концерт группы «МузАрт»

16 марта,

18.00

 

ДК «Мирас»

 ул. Маяковского, 119,

тел.: 26-28-23 (приемная), 26-06-65 (вахта), 26-52-80 (методкабинет)

24 марта,

18.00

Концерт группы «Другая реальность». В программе - песни групп «Кино», «Сплин», «Наутилус Помпилиус», «Чайф», «Смысловые Галлюцинации» и авторские композиции

 

 

 