В Астане осудили еще одного родственника первого президента: бывший зампредседателя КНБ Самат Абиш получил 8 лет условно за превышение власти во время кантара. Верите ли вы в то, что наступил Новый справедливый Казахстан? Да. Решение суда показывает, что перед законом в Казахстане теперь все равны.

Да. Наконец-то в Казахстане началась реальная борьба с коррупцией.

Нет. Преследование родственников Елбасы - это просто политические разборки.

Нет. Поверить в это мешают мягкое наказание и непрозрачность судебного процесса.

