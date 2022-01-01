По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступил 6 391 вызов, из них 1 688 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 308;

- поступили 20 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 20 человек, 14 человек доставлены в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 587 человек.

По данным Костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 345 человек, из них поместили 302: 274 мужчины и 28 женщин.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- за неделю в областной центр крови обратились 269 человек, 211 из них стали донорами.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- разыскан 1 без вести пропавший;

- зарегистрировано 2 ДТП, в которых травмированы 2 человека, 1 погиб;

- выявлено 2 155 нарушений ПДД участниками дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 18 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.