Сухой остаток. С 11 по 17 марта
По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:
- на телефон 103 по области поступил 6 391 вызов, из них 1 688 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 308;
- поступили 20 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 20 человек, 14 человек доставлены в больницу;
- всего скорая помощь доставила в больницы 1 587 человек.
По данным Костанайского областного центра психического здоровья:
- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 345 человек, из них поместили 302: 274 мужчины и 28 женщин.
По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:
- за неделю в областной центр крови обратились 269 человек, 211 из них стали донорами.
По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:
- разыскан 1 без вести пропавший;
- зарегистрировано 2 ДТП, в которых травмированы 2 человека, 1 погиб;
- выявлено 2 155 нарушений ПДД участниками дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 18 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
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