На работе в очередной раз заставляют менять санитарную книжку. Раньше причины были такие: поменялся номер приказа Минздрава, а когда мы пошли на медосмотр в медцентр A'dam (Костанай), тоже почему-то пришлось менять санкнижку. Это еще не говоря о том, что она со временем заканчивается! Сейчас мне и моим коллегам сказали, что причина замены санкнижки - это очередное переименование столицы. Нужно, чтобы на обложке была надпись «Астана». Насколько целесообразна и законна такая замена санкнижек? Мы от этого будем здоровее?

Татьяна СТЕПАНЮК, Костанай

Комментарий

На вопрос отвечает руководитель ДСЭК Костанайской области Ермуханбет ДАУЛЕТБАЕВ:

- В соответствии с п. 9 ст. 86 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» порядок выдачи, учета и ведения личных медицинских книжек определяется госорганом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и регламентирован приказом Минздрава РК «Об утверждении Правил выдачи, учета и ведения личных медицинских книжек». В п. 109 ст. 1 указано, что личная медкнижка - это персональный документ, в который заносятся результаты обязательных медосмотров с отметкой о допуске к работе. Согласно п. 8 ст. 86, работодатели не допускают к работе лиц, не прошедших обязательные медосмотры и признанных непригодными к работе по состоянию здоровья. Результаты вносятся в личную медкнижку. Ее форма регламентирована приложением № 1 правил. При этом основания для замены санкнижки, такие как переименование населенного пункта, изменение вида медучреждения, действующим законодательством в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения не предусмотрены. Если у вас есть вопросы по форме личной медкнижки, вы вправе обратиться в администрацию медорганизации.