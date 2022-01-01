Я председатель ПКСК «Элеваторщик». Наша обслуживающая организация исправно очищает от снега территорию многоэтажного жилого дома № 137 по ул. Дощанова в Костанае. Но интернет-магазин автозапчастей Autopiter.kz и частная клиника Medical park, находящиеся в здании по адресу ул. Дощанова, 137/2, отказываются чистить свою территорию, общую с нашим двором. Также не чистят и территорию общедомовой парковки, где, помимо жителей дома, паркуют свои автомобили и клиенты данных компаний. Обязаны ли предприниматели очищать от снега общую с нами территорию? Если да, то как их заставить это сделать?

Лилия ГАЛИАСКАРОВА, Костанай

Комментарий

На вопрос отвечает руководитель отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата Костаная Денис ПЕТРУХНО:

- Очистку от снега прилегающих территорий производят как физические (частные домовладельцы), так и юридические лица, в том числе интернет-магазин Autopiter.rz и частная клиника Medical park, которые обязаны убирать и вывозить снег со своей прилегающей территории.

Как поясняется в ответе, акимат не имеет полномочий для применения административных санкций к нарушителям. Данные полномочия имеет полицейская служба, которая может наложить штраф по ст. 505 КоАП РК (нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов): на физлиц в размере 20 МРП (73 840 тенге), на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - 30 МРП (110 760 тенге), на субъектов среднего предпринимательства - 40 МРП (147 680 тенге), на субъектов крупного предпринимательства - 100 МРП (369 200 тенге). Если эти действия совершены повторно в течение года после наложения административного взыскания, то повлекут штраф на физлиц в размере 30 МРП, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - 40 МРП, на субъектов среднего предпринимательства - 50 МРП, на субъектов крупного предпринимательства - 300 МРП.