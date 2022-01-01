О свалке во дворе домов №№ 44 и 62 по ул. Гоголя сообщила «НГ» жительница Костаная Айгерим ТАПАЕВА.

- У нас творится безобразие, - возмущается она. - Баки отодвинуты, а за ними сваливают мусор из магазина «Раузет».

По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели большие контейнеры, которые действительно выдвинуты вперед. Место за ними не было полностью завалено мусором, но несколько коробок лежали. Рядом с контейнерами тоже был мусор.

Ул. Гоголя, 62. Мусор лежит рядом с контейнерами / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

За контейнеры тоже выбрасывают мусор / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Свалку во дворе домов №№ 126, 128, 130, 132 по пр. Аль-Фараби, о которой мы писали две недели назад, так и не убрали. И даже старая люстра по-прежнему лежит на контейнере.

Свалку по пр. Аль-Фараби за две недели не убрали / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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