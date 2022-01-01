По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 43 пары. Самому молодому жениху - 18 лет, невесте - столько же. Самому зрелому жениху - 61 год, невесте - 60 лет;

- зарегистрированы 7 разводов;

- зарегистрированы 45 новорожденных: 22 девочки и 23 мальчика.

- умерли 56 человек: 28 женщин и 27 мужчин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 6 578 вызовов, из них 1 597 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 420;

- поступили 22 вызова на ДТП: в авариях пострадали 27 человек, 21 человек доставлен в больницу;

- скорая помощь доставила в больницы 1 653 человека.

По данным Костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 322 человека, из них поместили 242: 224 мужчины и 18 женщин.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- в областной центр крови обратились 205 человек, 160 из них стали донорами.