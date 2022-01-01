Сухой остаток. С 12 по 18 февраля
По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:
- зарегистрировали брак 43 пары. Самому молодому жениху - 18 лет, невесте - столько же. Самому зрелому жениху - 61 год, невесте - 60 лет;
- зарегистрированы 7 разводов;
- зарегистрированы 45 новорожденных: 22 девочки и 23 мальчика.
- умерли 56 человек: 28 женщин и 27 мужчин.
По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:
- на телефон 103 по области поступили 6 578 вызовов, из них 1 597 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 420;
- поступили 22 вызова на ДТП: в авариях пострадали 27 человек, 21 человек доставлен в больницу;
- скорая помощь доставила в больницы 1 653 человека.
По данным Костанайского областного центра психического здоровья:
- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 322 человека, из них поместили 242: 224 мужчины и 18 женщин.
По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:
- в областной центр крови обратились 205 человек, 160 из них стали донорами.
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