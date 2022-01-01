Конкурс для бывших бездомных животных, которые обрели кров и своего человека

«Наша Газета» продолжает конкурс «Из грязи в князи». Если вы подарили любовь и заботу беспризорному коту или собаке, этот конкурс для вас.

Расскажите, как вы встретились со своим питомцем, как он привыкал к новой, хорошей жизни, какие милые привычки приобрел. Если с ним происходили интересные или забавные случаи, напишите о них. Сопроводите свой рассказ фотографиями. Если у вас есть фото питомца в самом начале его домашней жизни и спустя какое-то время, будет замечательно.

Победителя конкурса ждет приз: сертификат на покупку товаров и/или получение услуг от ветеринарной клиники «Айболит» @aibolit_kst на сумму 30 000 (Костанай, ул. Бородина, 176 «А», тел. +7-771-286-41-41).

В конкурсе могут принять участие все, кто взял собаку или кошку с улицы или из приюта. Начало истории может быть смешным или полным драматизма, но ее продолжение - непременно счастливым.

Заявки с фотографиями и историями присылайте на электронную почту ng.pitomez23@gmail.com. Не забудьте указать номер своего телефона для связи.



Участники № 31 - кошка Мисю и ее хозяйка Диана ГУЧИГОВА.

Малютка сразу освоилась в доме / Фото Дианы ГУЧИГОВОЙ

Участники нашего конкурса практически всегда встречаются со своим пушистым счастьем неожиданно. И в этот момент очень важно не пройти мимо подарка судьбы, а достойно принять его. Так случилось у Дианы Гучиговой, ныне владелицы кошечки по имени Мисю. Вот рассказ Дианы.

- Это случилось 30 августа 2022 года. В обычный рабочий будний день неожиданно на мой телефон пришло сообщение от моего мужа с удивительным фото. В его ладони находился маленький клубочек счастья, голодный, холодный, с грязными лапками и больными глазками. Котенку было от силы два месяца. С этого момента я с нетерпением ждала, когда закончится рабочий день и я попаду домой, чтобы увидеть мою кошечку. Сомнений, приютить или не приютить, не было даже крупицы. Однозначно - приютить!

Мисю росла не по дням, а по часам / Фото Дианы ГУЧИГОВОЙ

Как оказалось, котенка подкинули под двери нашего дома. Ранее, перед переездом в новую квартиру, мой муж говорил, что у нас никаких животных не будет, категорически. А я, конечно, очень хотела котика. Но, когда он увидел эту крошку возле дверей, сразу принес ее домой, забыв свои же собственные запреты. Когда я приехала, нет, прилетела на крыльях домой, уже было ясно, что малышка будет жить с нами. Ну как, скажите, наши мягкие и добрые сердца могли остаться в стороне? Конечно, мы решили приютить кошечку.

Напоили, накормили, помыли и начали лечить глазки. Отвезли к ветеринару, получили соответствующие укольчики, витамины, глазные капли. Как оказалось, кошечка очень послушная и ласковая. Росла не по дням, а по часам и стала членом нашей дружной семьи.

Сейчас будем «духариться» / Фото Дианы ГУЧИГОВОЙ

Сейчас все для нее, абсолютно все. Мисю очень любит ухаживать за собой, обязательно должен быть ошейничек от блох, без него она никуда, часто просится купаться, «духариться», расчесывать шерстку и убирать коготочки, сразу видно, что девочка.

Объясню, что значит «духариться». После купания, которое она обожает, в отличие от большинства кошек, Мисю запрыгивает ко мне на плечо и начинает тереться мордашкой о мою щеку. Значит, что-то хочет. Вариантов два: или поесть, или «надухариться». Для начала я проверяю первую версию и иду на кухню, где стоит ее миска. Если Мисю не проявляет интереса к еде, значит, ей нужен второй вариант. Тогда мы с ней направляемся в комнату, я беру духи и немного наношу ей на шерстку. Она после этого начинает показывать, что очень довольна, как это обычно делают кошки: валяется-кувыркается с очень радостным видом. Кстати, Мисю сама протягивает лапки, чтобы я ухаживала за ее коготочками, как дама в маникюрном салоне. А я, естественно, в этот момент становлюсь мастером кошачьего маникюра. Такой аккуратистки и умницы я еще не видела, она удивительная кошка.

Без ошейничка Мисю - никуда! / Фото Дианы ГУЧИГОВОЙ

«Хозяйка, лапикюр делать будем?» / Фото Дианы ГУЧИГОВОЙ

Во взгляде - ум и проницательность! / Фото Дианы ГУЧИГОВОЙ

Мы уже не представляем своей жизни без нее, это словно маленький ребенок, так же встречает с работы, радуется, так же ждет вкусняшек для себя.

Берегите эту прекрасную часть живого, это самые безобидные животные, кроме заботы, им ничего не нужно! И человеку приятно, и кошечке хорошо.

Без Мисю хозяева уже не представляют своей жизни / Фото Дианы ГУЧИГОВОЙ

Условия конкурса

Вы можете поддержать участников № 31 кошку Мисю и ее хозяйку Диану Гучигову в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 24 февраля, до 11.00 воскресенья, 25 февраля. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице, написав на нем номер и фамилию участника. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 22 февраля, до 10.00 понедельника, 26 февраля. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участников № 30 кошки Муси и ее хозяйки Светланы Шалабаевой поступило 649 голосов.