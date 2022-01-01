О трубах с очень ветхой изоляцией, а частично абсолютно голых, сообщила «НГ» жительница Костаная Светлана СКОКОВА. Трубы расположены во дворе дома № 116 по ул. Тауелсиздик, за магазином «Ажур».

- Трубы проходят во дворе, изоляция на них давно дышит на ладан, как говорится, - пояснила читательница. - Ветхая настолько, что вот-вот рассыплется в труху. Звонили в КТЭК и я, и соседи. Толку - ноль. Недавно часть трубы полностью оголилась.

На месте корреспонденты «НГ» увидели тонкие трубы со старой изоляцией. В самом конце дома часть трубы вообще без материала.

Ул. Тауелсиздик, 116. Трубы за магазином «Ажур» частично голые, а в основном с очень ветхой изоляцией / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Трубы по ул. Железнодорожной, 3, о которых мы писали две недели назад, сотрудники КТЭК утеплили.

Трубы по ул. Железнодорожной, 3 хорошо укутали / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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