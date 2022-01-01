В последние годы смешанные единоборства пользуются большой популярностью среди поклонников данного вида спорта. Многие зрители любят следить за зрелищными и яркими боями, а также делать ставки на спорт ММА на сайте Pin Up, чтобы добавить в просмотр матчей ярких впечатлений и элемента азарта. 21 января состоялся поединок между двумя спортсменами – Дрикусом Дю Плесси и Шоном Стриклендом на UFC 297. Это был захватывающий и увлекательный поединок. На кону стоял титул чемпиона в среднем весе. Неожиданно победу одержал Дю Плесси. Он смог вырвать победу у предыдущего чемпиона.

Какие были варианты ставок на ММА на сайте Pin Up во время матча?

Следить за всеми матчами и делать ставки на ММА можно было в режиме реального времени на сайте Pin Up. Также можно следить за последующими боями UFC и делать ставки на официальном сайте букмекера Pin Up на приятных условиях.

Еще осенью 2023 года Шон Стрикленд столкнулся с Исраэлем Адресаньей. Они боролись за шанс стать чемпионом в среднем весе UFC. Американец решил воспользоваться подвернувшимся шансом. Шон Стрикленд – это один из топовых представителей в среднем весе, что он успешно продемонстрировал в бое с Адресаньей.

Как прошел бой?

Бой действующего чемпиона Стрикленда против Дю Плесси – это бой за титул, которого так ожидали настоящие поклонники и оба спортсмена. Во вторую очередь, это был матч в борьбе за то, кто выйдет в последующих боях против Адресаньи.

По проведенному бою было видно, что Шон Стрикленд провел хорошую работу для того, чтобы одержать победу. Он проработал свою физическую подготовку, а также изучил несколько новых трюков. Это была необходимость для того, чтобы встретиться с Дю Плесси. Возможно, он не самый техничный боец, но он обладает достаточно высокой силой. Где ему не достает опыта и практики, он пытается подавить своего противника морально и физически.

Среди отличительных особенностей матча, которые повлияли на ставки на ММА на сайте Pin Up:

Первый раунд закончился на равных. Стрикленд вел себя осторожно. Дю Плесси тоже старался не торопить события. Они прощупывали почву и пытались выявить слабости противника.

Во втором раунде Стрикленд начал сдавать. Он пытался вывести противника из равновесия, что получалось в самом начале раунда.

Проблемы появились в середине боя. Дю Плесси начал жестко прессовать своего противника. Это приносило приличный результат, а единичные успехи стали ощутимыми в выставлении баллов от судей.

Стрикленд только в пятом раунде начал действовать более активно. Было проведено несколько эффективных разменов ударами. В результате Шон смог наконец-то поймать свой стиль ведения боя и перенять некоторую инициативу. Он хорошо показал себя, но результат превзошел все ожидания.

Судьи признали победителем Дю Плесси. Он стал новым чемпионом среди спортсменов в среднем весе. Из-за этого ставки на ММА на сайте Pin Up некоторым поклонникам показались не такими выигрышными, какими они могли быть.

Что ожидает спортсменов дальше?

В будущем встреча с действующим чемпионом Исраэлем Адесаньей должна состояться. Это актуально для самого спортсмена, который должен подтвердить свой титул. Ему выгодно сражаться с обоими противниками, так как они оба отличаются хорошим уровнем подготовки. За этим можно будет проследить на сайте Pin Up.

Встреча Дю Плесси и Стрикленда показала уровень подготовки обоих спортсменов. Они идут практически на равных, имеют хорошую физическую подготовку, выносливость и технику. Они продолжают действовать и готовиться к последующим боям. Вы можете легко следить за всеми будущими боями онлайн и делать ставки на ММА на сайте Pin Up, выбирая своих чемпионов.

Лицензия №21031283 от 08.11.2021 выдана РГУ «Комитет индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан»/

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