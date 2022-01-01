Как в СССР боролись с лицами, которые «уклонялись от общественно-полезного труда»

Кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" - тунеядцы на исправительных работах / Фото cdn.fishki.net



Отсверкали новогодние праздники нарядными елками в блестках мишуры и игрушек. И Дед Мороз, вероятно, отправился в отпуск домой в Великий Устюг. А мне запомнился недавний эпизод, как Дед Мороз поздравлял местных бомжей, ютившихся на улице на трубах за драмтеатром в Костанае. Дед в своем новогоднем обмундировании, с посохом и подарочным мешком за плечом о чем-то звучно говорил, а те с интересом слушали и переговаривались в ожидании подарков. Ждать окончания той сцены не стала - горько смотреть. Но это наше общество сегодня. Решила в архивных документах посмотреть проблему тунеядцев или бомжей в прошлые годы.

Термин «тунеядец» употреблялся еще в законодательных актах Российской империи. В петровской «Табели о рангах» говорится о возможности государственной службы для людей низших сословий, «дабы тем охоту подать к службе и оным честь, а не нахалам и тунеядцам получать». После Октябрьской революции большевики провозгласили принцип «Кто не работает, тот не ест». Согласно Конституции РСФСР 1918 года, граждане, жившие на нетрудовые доходы, лишались избирательных прав. Обязанность трудиться была закреплена и в конституциях СССР 1924-го и 1936 года. Граждан, живших на нетрудовые доходы, лишали избирательных прав.

Заявление И. Ф. Шукевича в окружную избирательную комиссию. 27 февраля 1929 г. / Фото облгосархива

Эта участь постигла наших купцов. В областном архиве имеются на хранении документы за 1920-е годы о лишении избирательных прав граждан города Кустаная: Т. Новикова, проживающего на нетрудовые доходы; И. Ф. Шукевича, торговца кожевенными товарами; В. О. Квасенко - за содержание постоялого двора; С. Хисматуллина как служителя культа; З. Уразаева как бывшего купеческого сына; А. В. Пальчикова как торговца и др.

Заявление С. Хисматуллина в городскую избирательную комиссию. 4 марта 1929 г. / Фото облгосархива

В 1951 году вышло постановление Совета Министров СССР о ликвидации нищенства, в котором говорилось, что попрошаек после вторичного задержания следует высылать из города за 101-й километр. По информации за 1953 год было выслано 182 тысячи. Из них инвалиды войны составляли 70%, остальные считались временно нуждающимися и профессиональными попрошайками. В итоге от этой затеи пришлось отказаться. Видимо, власти не решились испытывать народное терпение за наказание инвалидов ВОВ.

Удостоверение о составе семьи Иосифа Игнатьевича Шаталова. 1929 г. / Фото облгосархива

В октябре 1956 года последовал указ Президиума Верховного Совета СССР «О приобщении к труду цыган, занимающихся бродяжничеством». Вот как это происходило в Кустанайской области. 14 февраля 1957 года облисполком обязал райисполкомы осуществлять контроль по расселению и привлечению к труду в организациях, МТС, совхозах и колхозах всех трудоспособных цыган, находящихся на территориях районов, обеспечивать жилплощадью, предоставлять денежную ссуду для жилищного строительства. Управление внутренних дел проводило паспортизацию трудоустроенных цыган и организовывало их прописку. За самовольное оставление постоянного места жительства и уклонение от общественного труда принимало меры к розыску и привлекало к уголовной ответственности. Было запрещено перемещение цыган из одного района в другой. К тому времени в нашей области насчитывалось 188 нетрудоустроенных цыган. Всего в СССР за уклонение от общественно-полезного труда в северные районы выслали около 10 тысяч цыган, а их детей распределили в государственные интернаты.

В том же году в газетах опубликовали проект закона «Об усилении борьбы с общественно вредными паразитическими элементами», в котором появилось юридическое определение слова «тунеядец»: «Лицо, сознательно уклоняющееся от общественно-полезного труда». К таковым относились не только официально нетрудоустроенные, но и те, кто жил на доход с приусадебного участка, а также представители религиозных течений, отказывающиеся работать на государство согласно принципам веры.

Cоветский плакат / Фото- info.sibnet.ru

Наконец, 4 мая 1961 года Президиум Верховного Совета РСФСР и 6 июля 1961 года Президиум Верховного Совета КССР издали указ об усилении борьбы с тунеядством. Каждого, кто не работал более 4 месяцев в году, считали тунеядцем и могли привлечь к уголовной ответственности. Исключение составляли женщины, воспитывающие малолетних детей. Работающими признавали только официально трудоустроенных, исключение - учеба в вузе. Труд признавался и правом, и обязанностью советского гражданина. Предполагалось, что тунеядец - это общественно опасный элемент, который необходимо перевоспитывать. К тунеядцам и паразитам относили и тех, кто трудился на дому (портних и сапожников). Их обвиняли и высмеивали. В магазинах и учреждениях висели агитационные плакаты «Тунеядцы - наши враги. Хлеб трудовой от них береги!» или «Серьги в уши, бровь дугой - пусть работает другой. Неужели вы, ребята, увлекаетесь такой?». С тунеядцами боролись не только правоохранительные органы, но и добровольные помощники, которых было намного больше. Благодаря бесчисленным доносам бдительных граждан тех, кто уклонялся от официальной работы, в лучшем случае насильно трудоустраивали, а в худшем высылали в отдаленную местность.

Официально не работать могли только члены творческих союзов, куда принимали самых благонадежных. Артистам самодеятельным, не прошедшим тарификацию и не имеющим концертной ставки, приходилось трудоустраиваться на стороне, чтобы избежать проблем с законом. Виктор Цой был кочегаром, Александр Башлачев - оператором котельной, Юрий Шевчук - дворником, Константин Кинчев - грузчиком.

Тунеядец - обуза коллектива / Фото - artchive.ru

Иосиф Бродский, будущий Нобелевский лауреат, стал, пожалуй, главным тунеядцем своего времени. Он был известен лишь узкому кругу литераторов, не состоял в Союзе писателей и жил на нерегулярные литературные гонорары. Бродского сослали в деревню Архангельской области, где он трудился в местном совхозе. За него вступились известные писатели и срок ссылки сократили до полутора лет. После возвращения в Ленинград, по рекомендации Корнея Чуковского, поэта приняли в Комитет переводчиков при Союзе писателей, что позволило избежать участи тунеядца.

А как обстояло дело у нас в городе? Вот решение Кустанайского горисполкома от 1 ноября 1961 года: «Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно-полезного труда и ведущими антиобщественный и паразитический образ жизни». За 4 месяца были выявлены 40 таких лиц: «Они живут на нетрудовые доходы - занимаются частно-предпринимательской деятельностью, запрещенными промыслами, спекуляцией, извлекают доходы от сдачи в наем домов и эксплуатацией личных автомобилей. Пользуясь отсутствием в городе ремонтных организаций, выполняют ремонтные работы на «рваческих условиях».

Плакат «Кто не работает, то не ест» / Фото - img.gazeta.ru

По данным горфинотдела, в Кустанае 145 граждан имели по 2 дома, сдавали в аренду; 16 граждан имели в городе дома, сами в них не проживали, сдавали за большие суммы в аренду. Чем еще занимались горожане? Изготавливали диваны и продавали их на базаре, шили изделия и продавали на рынках, собирали стеклопосуду, скупали рыбу и перепродавали.

Городской суд не соблюдал 5-дневного срока рассмотрения материалов на тунеядцев. Горисполком обязал председателей квартальных комитетов и управляющих домами в срок до 1 декабря взять на учет всех совершеннолетних трудоспособных граждан, которые нигде не работают, не учатся, не заняты в домашнем хозяйстве, и списки подать в горисполком. При выявлении фактов извлечения неработающими гражданами нетрудовых доходов от эксплуатации жилых домов передавать материалы в прокуратуру или горотдел милиции. Горисполком определял предприятия и организации, которые могли беспрепятственно принимать на работу такого рода лиц. В 1961 году горфинотделом были установлены более 1 000 владельцев домов, извлекающих доходы от сдачи жилплощади и проживающих в государственных квартирах.

Плакат, призывающий трудиться / Фото - images.vfl.ru

Злостное уклонение лица, ведущего антиобщественный образ жизни, от выполнения решения горисполкома наказывали лишением свободы на срок до 1 года и исправительными работами на тот же срок. В дальнейшем наказание за тунеядство неоднократно ужесточалось (до двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима), а позже снова становилось более мягким (до полугода исправительных работ).

Борьба с тунеядством прекратилась в 1991 году, когда приняли «Закон о занятости населения» и официально признали существование безработицы.