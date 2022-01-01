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Куда пойти с 22 по 28 февраля

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39

24 февраля,

12.00

«Самый вежливый герой», Р. Алдонина, М. Бартенев, сказка

25 февраля,

17.00

«Предложение», А. Чехов, комедия

 

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

23 февраля,

17.00

«Кішкентай адамның үлкен трагедиясы», А. Чехов, комедия

25 февраля,

17.00

«Шолпанның күнәсі», М. Жұмабаев, драма

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

22 февраля,

18.30

«Мамуля», А. Белов, комедия-фарс. 18+

23 февраля,

18.30

«Как Кощей женился», Ю. Боганов, сказка

 

24 февраля,

12.00

«Правильно питайся, здоровьем заряжайся», сказка

24 февраля,

17.00

«Федра», по мотивам пьесы Ж. Расина, трагедия

25 февраля,

12.00

«Суперзаяц», И. Чернышев, сказка

 

25 февраля,

17.00

«Федра», по мотивам пьесы Ж. Расина, трагедия

29 февраля,

18.30

«Невольница», А. Островский, комедия

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Памяти художника» - выставка Юрия Матюшко

«Прикосновение к вечности» - выставка, посвященная 120-летию со дня рождения первого Казахстанского художника Абылхана Кастеева

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

22 февраля,

18.30

Концерт камерного хора «Ән шуағында». В программе принимают участие солисты филармонии - Серик Абилев и Наталья Степанова. Прозвучат щедевры национальной и мировой классики

24 февраля,

18.00

«Танец под дождем» - концерт Ерлана Кокеева и группы «К-7»

25 февраля,

19.00, 21.00

Сольный StandUp-концерт Нурлана Сабурова «Принципы»

 

28 февраля,

18.00

 Концерт «20 лет камерному оркестру»

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел.: 26-28-23 (приемная), 26-06-65 (вахта), 26-52-80 (методкабинет)

24 февраля,

19.00

Ретроконцерт ASLANBI. Незабываемый концерт молодого певца, лауреата международных конкурсов по вокалу Асланби Ниязбекова В программе хиты из репертуара Б. Шукенова, М. Магомаева, Ф. Синатры

25 февраля,

19.00

«Назар аудар» күлкі мен позитивтің кепілі!

Спортафишка

Хоккей. Чемпионат РК. Четвертьфинал. «Горняк» - «Номад»

Рудный. Дворец спорта «Горняк арена»

26-27 февраля, 19.00