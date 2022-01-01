Куда пойти с 22 по 28 февраля
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
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24 февраля,
12.00
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«Самый вежливый герой», Р. Алдонина, М. Бартенев, сказка
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25 февраля,
17.00
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«Предложение», А. Чехов, комедия
|
Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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23 февраля,
17.00
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«Кішкентай адамның үлкен трагедиясы», А. Чехов, комедия
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25 февраля,
17.00
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«Шолпанның күнәсі», М. Жұмабаев, драма
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
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22 февраля,
18.30
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«Мамуля», А. Белов, комедия-фарс. 18+
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23 февраля,
18.30
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«Как Кощей женился», Ю. Боганов, сказка
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24 февраля,
12.00
|
«Правильно питайся, здоровьем заряжайся», сказка
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24 февраля,
17.00
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«Федра», по мотивам пьесы Ж. Расина, трагедия
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25 февраля,
12.00
|
«Суперзаяц», И. Чернышев, сказка
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25 февраля,
17.00
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«Федра», по мотивам пьесы Ж. Расина, трагедия
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29 февраля,
18.30
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«Невольница», А. Островский, комедия
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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«Памяти художника» - выставка Юрия Матюшко
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«Прикосновение к вечности» - выставка, посвященная 120-летию со дня рождения первого Казахстанского художника Абылхана Кастеева
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
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22 февраля,
18.30
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Концерт камерного хора «Ән шуағында». В программе принимают участие солисты филармонии - Серик Абилев и Наталья Степанова. Прозвучат щедевры национальной и мировой классики
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24 февраля,
18.00
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«Танец под дождем» - концерт Ерлана Кокеева и группы «К-7»
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25 февраля,
19.00, 21.00
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Сольный StandUp-концерт Нурлана Сабурова «Принципы»
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28 февраля,
18.00
|Концерт «20 лет камерному оркестру»
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ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел.: 26-28-23 (приемная), 26-06-65 (вахта), 26-52-80 (методкабинет)
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24 февраля,
19.00
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Ретроконцерт ASLANBI. Незабываемый концерт молодого певца, лауреата международных конкурсов по вокалу Асланби Ниязбекова В программе хиты из репертуара Б. Шукенова, М. Магомаева, Ф. Синатры
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25 февраля,
19.00
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«Назар аудар» күлкі мен позитивтің кепілі!
Спортафишка
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Хоккей. Чемпионат РК. Четвертьфинал. «Горняк» - «Номад»
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Рудный. Дворец спорта «Горняк арена»
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26-27 февраля, 19.00
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