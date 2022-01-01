Сухой остаток. С 5 по 11 февраля
По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:
- зарегистрировали брак 37 пар. Самому молодому жениху - 19 лет, невесте - 18. Самому зрелому жениху - 67 лет, невесте - 65;
- зарегистрированы 11 разводов;
- зарегистрированы 76 новорожденных: 34 девочки и 42 мальчика. Редкие имена на этой неделе: Бислан, Бадинур, Саян, Алан, Ибрагим, Леон, Жангир, Жанель, Раина, Мирослава. Самому молодому папе - 22 года, маме - 20 лет. Самому зрелому папе - 46 лет, маме - 39;
- умерли 55 человек: 28 женщин и 27 мужчин.
По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:
- на телефон 103 по области поступили 6 726 вызовов, из них 1 826 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 429;
- поступил 21 вызов на ДТП: в авариях пострадали 25 человек, 21 человек доставлен в больницу;
- скорая помощь доставила в больницы 1 689 человек.
По данным Костанайского областного центра психического здоровья:
- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 290 человек, из них поместили 210: 189 мужчин и 21 женщину.
По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:
- в областной центр крови обратились 236 человек, 180 из них стали донорами.
По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области»:
- разыскан 1 без вести пропавший;
- выявлены 1 915 нарушений ПДД участниками дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 12 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения;
- зарегистрированы 2 ДТП, 2 человека травмированы, погибших нет.
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