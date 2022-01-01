По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 37 пар. Самому молодому жениху - 19 лет, невесте - 18. Самому зрелому жениху - 67 лет, невесте - 65;

- зарегистрированы 11 разводов;

- зарегистрированы 76 новорожденных: 34 девочки и 42 мальчика. Редкие имена на этой неделе: Бислан, Бадинур, Саян, Алан, Ибрагим, Леон, Жангир, Жанель, Раина, Мирослава. Самому молодому папе - 22 года, маме - 20 лет. Самому зрелому папе - 46 лет, маме - 39;

- умерли 55 человек: 28 женщин и 27 мужчин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 6 726 вызовов, из них 1 826 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 429;

- поступил 21 вызов на ДТП: в авариях пострадали 25 человек, 21 человек доставлен в больницу;

- скорая помощь доставила в больницы 1 689 человек.

По данным Костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 290 человек, из них поместили 210: 189 мужчин и 21 женщину.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- в областной центр крови обратились 236 человек, 180 из них стали донорами.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области»:

- разыскан 1 без вести пропавший;

- выявлены 1 915 нарушений ПДД участниками дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 12 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения;

- зарегистрированы 2 ДТП, 2 человека травмированы, погибших нет.