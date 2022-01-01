В 140-м туре собираем на вертикализатор и поездки в Ташкент

Сбор для Бекзата Шитанова продолжаем, пока не наберем нужную сумму. Кроме него, в помощи нуждаются две девочки с инвалидностью.

Начиная с 129-го тура все сборы идут на личные карты участников проекта. Каждый, кто желает внести свою лепту в общее доброе дело, должен сам выбрать, на чей счет отправить деньги.

Хорошая новость: уже после завершения 139-го тура в редакцию пришла наша давняя помощница Сания-ханум и принесла 60 000 тенге для Богдана Максакова. Таким образом, сумма сбора выросла с 337 522 до 397 522 тенге. Это по-прежнему меньше, чем нужно для оплаты полного курса, но 60 000 - очень существенная помощь. Спасибо, Сания-ханум!

Продолжение следует…

Без вертикализатора надежды Бекзата на самостоятельную ходьбу могут рухнуть / Фото Карлыгаш ТУМЕРЗИНОЙ

Это будет третий тур, в котором длится пролонгированный сбор для 10-летнего Бекзата ШИТАНОВА из Костная. И, судя по ходу сборов, не последний.

Для мальчика с диагнозом ДЦП вертикализатор - необходимая вещь. Благодаря этому устройству Бекзат сможет в будущем ходить самостоятельно. Врачи гарантируют, что ходить без помощи родителей, пусть и опираясь на ходунки, - это вполне достижимая цель. Но купить вертикализатор без помощи извне - недостижимая цель для семьи. Кроме Бекзата, на руках у родителей его брат-близнец Алмат, тоже страдающий ДЦП, но в более тяжелой форме. А еще есть младшая сестренка, замечательная здоровая девочка, но для того, чтобы ее вырастить, тоже требуются средства.

В общем, чем быстрее мы поможем семье Шитановых собрать на вертикализатор для Бекзата, тем быстрее он научится ходить. Мальчик перенес две операции и тяжелое восстановление после них. Результат этих успешных врачебных вмешательств нельзя потерять! Если Бекзат будет ходить, он сможет во взрослой жизни не только обслуживать себя, но и работать, создать свою семью. Пока он отлично учится в общеобразовательной школе, но на дому, а ведь ему хочется общаться со сверстниками. Давайте всем миром поможем Бекзату заполучить такой необходимый вертикализатор, чтобы он мог проводить в нем ежедневно рекомендованное докторами время!

Вертикализатор стоит 1 400 000 тенге, за два тура собрано 533 290 тенге. Нужны еще 867 000 тенге, и Бекзат пойдет своими ногами. Он старательный и терпеливый, уже столько перенес, но без вертикализатора не добьется результата.

Карта «Каспи» 4400 4302 2450 7415, Карлыгаш Т. (мама Бекзата).

Карта привязана к номеру телефона +7-778-309-35-55.

Карта Народного банка 4405 6397 4074 2273.

Из Ташкента с результатами

Умит очень помогли два курса в Ташкенте, нужен третий / Фото Эльмиры БЕКЖАНОВОЙ

Очень тяжело, когда в семье есть ребенок с инвалидностью, но когда их двое, то это во много раз тяжелее. Кроме семьи Шитановых, в нашем благотворительном проекте есть еще такая семья, и им тоже не обойтись без помощи неравнодушных людей.

3-летняя Умит ЖУМАХАН из Тобыла участвовала в «Нужных деньгах» трижды: в 110-м, 123-м и 132-м турах. Дважды принимал участие в проекте ее старший брат Жан, у которого ДЦП. Диагноз Умит «паралич Эрба-Дюшена». Это тяжелое нарушение здоровья ребенка возникает вследствие неосторожного акушерского вмешательства: ребенка сильно тянут за руку во время родов, в результате - сразу несколько проблем. Умит получила вывих, перелом ключицы, повреждение плечевого нервного сплетения и первого шейного позвонка. Разумеется, все это повлияло на развитие ребенка. Кроме того, уже позже девочке поставили ЗПРР (задержка психо-речевого развития).

В случаях, когда ребенку нужна длительная реабилитация вне зависимости от диагноза, очень важно найти именно ту клинику, курсы которой окажут наилучший эффект. В семье Жумахан такой подбор клиники особенно сложен, поскольку везти нужно сразу обоих детей, а у них совершенно разные диагнозы. Но такая клиника, в которой доктора подобрали правильное соотношение процедур и для Умит, и для Жана, нашлась. Это «Медикал Центр» в Ташкенте. Там работает очень хороший невропатолог Жамшид Мухитдинович Саидов. Умит уже прошла два курса реабилитации под его наблюдением, у нее есть положительные сдвиги.

- После Ташкента мы услышали от дочери слова «мама», «папа», она стала откликаться на свое имя, - делится мама девочки Эльмира БЕКЖАНОВА. - Когда я ухожу ненадолго из дома, она меня ждет, встречает. Сама стала спускаться и подниматься по лестнице. Играет с игрушками. Начала играть с детьми в прятки. Раньше она даже не реагировала на холодное и горячее, а сейчас стала. Ей очень нравится музыка, она просит ее включить, как бы немного напевая. Когда хочет посмотреть телевизор, тоже просит. Это прорыв для нас. Воспитатели в садике тоже заметили улучшения. Это после двух курсов. Нам очень нужно продолжать реабилитацию в Ташкенте, там мы нашли своего доктора.

Родители Умит просят наших читателей помочь со сбором на третью поездку дочери в Ташкент. Для этого требуется сумма 600 000 тенге. Курс начнется 26 февраля.

Разумеется, поедет и Жан, для него уже собраны средства на оплату реабилитации.

Доходы семьи: зарплата отца (200 000 тенге) и пособия обоих детей по инвалидности - по 130 000 тенге на каждого.

Карта «Каспи» 4400 4302 9315 7845, Эльмира Б.

Карта привязана к номеру телефона +7-707-265-94-88.

Карта «Халык» 4405 6397 3024 6855.



Нашли «свою» клинику

Курс реабилитации для Булбул назначен на 22 февраля / Фото Балнур ШУЛЕНОВОЙ

6-летняя Булбул ПЕТР из поселка Аулиеколь впервые участвует в нашем благотворительном проекте. Булбул родилась крупной. Появление на свет таких младенцев обычно радует родителей и окружающих, журналисты пишут восторженные заметки. Но на самом деле поводов для радости мало, большой вес при рождении несет большие проблемы. Отклонения в здоровье могут выявиться либо в раннем возрасте, либо уже в подростковом, когда выясняется, что у здорового с виду ребенка проблемы с сердцем, например.

В случае с Булбул сразу стало ясно, что девочка родилась нездоровой. У нее была дисплазия тазобедренных суставов и, как следствие, врожденный вывих бедер. Малышке пришлось перенести две сложные операции, теперь в ее медкарте значится уже «вправленный врожденный вывих бедер». Еще Булбул приходится ходить в ортопедической обуви из-за плоско-вальгусной деформации стоп. Девочке пришлось долго делать укрепляющий массаж, чтобы окрепли мышцы ног. Ходить Булбул начала только в 3 года.

Помимо проблем опорно-двигательного аппарата, есть и другие, характерные для крупных новорожденных. К сожалению, к диагнозу Булбул чуть позже добавили ЗПРР (задержка психо-речевого развития) и РАС (расстройство аутического спектра). Булбул не говорит, не понимает обращенную речь, ходит в памперсах. Конечно, такие дети нуждаются в регулярных курсах реабилитации, нужно только найти «свою» клинику. И этой клиникой, как и в случае с Умит, стал ташкентский «Медикал Центр». Причем и доктор тот же самый - невропатолог Саидов. У него наблюдалась Булбул в ноябре 2023 года. Но один курс ничего не даст, это понятно.

- Второй курс назначили на 22 февраля, - говорит мама девочки Балнур ШУЛЕНОВА. - Нам очень нужно поехать. Мы надеемся на улучшения, этого доктора все хвалят, он все грамотно и простым языком объясняет родителям, мы видели детей, которым он очень помог. Но надо ездить не один раз. Чтобы оплатить первый курс, мы брали кредит, который до сих пор выплачиваем. Второй кредит нам не дают, поэтому мы обратились в «Нужные деньги». Пожалуйста, помогите нашей дочери, ей очень нужно поехать в Ташкент!

Стоимость курса реабилитации вместе с проживанием и лечением - 700 000 тенге.

Доходы семьи складываются из зарплаты папы 70 000 тенге и пособия Булбул 70 000 тенге. Пособие, разумеется, на нее все и уходит. 15 000 тенге семья ежемесячно платит за садик, куда ходит второй ребенок.

Собрать деньги на реабилитацию самостоятельно при таком раскладе невозможно.

Карта «Каспи» 4400 4302 7514 5891, Балнур Ш.

Карта привязана к номеру телефона +7-747-909-93-04.

Карта «Халык» 4405 6397 3964 8036.

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Помощь, оказанная в рамках 139-го тура