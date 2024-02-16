Живу в г. Тобыле. У меня сахарный диабет и в начале года я не смог получить положенные мне бесплатные препараты. Знаю, что такая же ситуация у онкологических больных. Это повторяется из года в год. Когда мы получим свои лекарства?

Николай, пользователь сайта

Комментарий

На вопрос отвечает руководитель управления здравоохранения Костанайской области Данияр ДЖАНДАЕВ:

- Закуп и поставку лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи осуществляет Единый дистрибьютор ТОО «СК-Фармация» по заявкам медорганизаций в объеме, принятом НАО «Фонд обязательного социального медицинского страхования». В 2024 году поставка лекарственных средств в область началась с 15 января. По мере поступления на склад ТОО «СК-Фармация» производится их отгрузка по медорганизациям в соответствии с графиками поставок.

По заболеванию «сахарный диабет» заявлена потребность на 53 наименования медикаментов на 2,5 млрд тенге. Из них закуп осуществлен на 41 наименование, еще 12 - в процессе закупа. Для лечения онкологических заболеваний заявлены химиопрепараты (33 наименования медикаментов) на 1,6 млрд тенге. Из них закуплено 32 наименования, еще 1 - в процессе закупа. Отгружено 21 наименование. По состоянию на 2 февраля 6 900 пациентов с диабетом получили бесплатные препараты на 107,5 млн тенге, 512 пациентов с онкологическими заболеваниями получили препараты на 29,6 млн тенге.

Согласно Правилам обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями в рамках ГОБМП и ОСМС, утвержденным приказом министра здравоохранения РК № ҚР ДСМ-89, в медорганизациях создается запас медикаментов не менее чем на один месяц. Однако для выписывания остатков препаратов правообладатели информационных систем переносят их в программные справочники текущего года, что занимает определенное время.

Рецепт на получение бесплатных препаратов действителен в течение одного месяца. Вместе с тем, в случае отсутствия препарата в поликлинике, осуществляется перемещение из других аптек. Также пациенты имеют право обратиться в службу поддержки пациентов при поликлинике, сall-центр управления здравоохранения 52-40-70, call-центр по бесплатному лекарственному обеспечению 1439.

Чтобы минимизировать риски несвоевременного обеспечения, заявки на закуп бесплатных препаратов формируются и направляется Единому дистрибьютору во втором полугодии. Кроме того, доступен функционал оформления заявок на досрочную отгрузку и осуществляется перемещение как внутри области, так и в целом по стране.