Куда пойти с 15 по 21 февраля
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
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17 февраля,
12.00
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«Аленький цветочек», С. Аксаков, сказка
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18 февраля,
12.00
|
«Өшірбек Сөндірбектің хикаясы», Ю. Семенова, сказка
|
18 февраля,
14.00
|
«Истории Пожара Тушилыча», Ю. Семенова, сказка
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Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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16 февраля,
18.30
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«Біртүп алма ағашы», Ә. Оразбеков, драма
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18 февраля,
17.00
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«Үрей. ІІІ империя», Б. Брехт, соғыс хроникасы
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21 февраля,
10.00
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«Қожа мен спорт», О. Әубәкіров, ертегі
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23 февраля,
17.00
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«Кішкентай адамның үлкен трагедиясы», А. Чехов, комедия
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
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15 февраля,
18.30
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«Свободная пара», А. Галин, лирическая комедия. 18+
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16 февраля,
18.30
|
«В ожидании сердца», Ю. Поляков, трагикомедия
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17 февраля,
12.00
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«Малыш и Карлсон», А. Линдгрен, сказка
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17 февраля,
17.00
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«Темные аллеи», инсценировка по рассказам И. Бунина, драма
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18 февраля,
12.00
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«Суперзаяц», И. Чернышев, сказка
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18 февраля,
17.00
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«Пока она умирала», Н. Птушкина, романтическая комедия
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22 февраля,
18.30
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«Мамуля», А. Белов, комедия-фарс. 18+
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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«Памяти художника» - выставка Юрия Матюшко
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
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22 февраля,
18.30
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Концерт камерного хора «Ән шуағында». В программе принимают участие солисты филармонии Серик Абилев и Наталья Степанова. Прозвучат щедевры национальной и мировой классики
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ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел.: 26-28-23 (приемная), 26-06-65 (вахта), 26-52-80 (метод. кабинет)
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15 февраля,
19.00
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«Что творят мужчины», комедия. Гастрольный спектакль, в ролях: Сергей Астахов, Евгений Панфилов, Андрей Грачев. (16+).
Действие пьесы разворачивается в революционном Петрограде в 1920 году прямо на сцене театра. Через неделю - премьера, но написанная автором пьеса никак не принимается новым редактором, который ничего не понимает в театре, потому что он бывший моряк и видит театр по-своему
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18 февраля,
18.00
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Концерт группы «Другая реальность». В программе - авторские композиции и песни групп «Кино», «Сплин», «Наутилус Помпилиус», «Чайф», «Смысловые галлюцинации»
Спортафишка
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Хоккей. Чемпионат РК. «Горняк» - «Кулагер»
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Рудный, Дворец спорта «Горняк арена»
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16 февраля, 19.00
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