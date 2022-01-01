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Куда пойти с 15 по 21 февраля

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39

17 февраля,

12.00

«Аленький цветочек», С. Аксаков, сказка

 

18 февраля,

12.00

«Өшірбек Сөндірбектің хикаясы», Ю. Семенова, сказка

 

18 февраля,

14.00

«Истории Пожара Тушилыча», Ю. Семенова, сказка

 

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

16 февраля,

18.30

«Біртүп алма ағашы», Ә. Оразбеков, драма

 

18 февраля,

17.00

«Үрей. ІІІ империя», Б. Брехт, соғыс хроникасы

 

21 февраля,

10.00

«Қожа мен спорт», О. Әубәкіров, ертегі

 

23 февраля,

17.00

«Кішкентай адамның үлкен трагедиясы», А. Чехов, комедия

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

15 февраля,

18.30

«Свободная пара», А. Галин, лирическая комедия. 18+

16 февраля,

18.30

«В ожидании сердца», Ю. Поляков, трагикомедия

 

17 февраля,

12.00

«Малыш и Карлсон», А. Линдгрен, сказка

17 февраля,

17.00

«Темные аллеи», инсценировка по рассказам И. Бунина, драма

18 февраля,

12.00

«Суперзаяц», И. Чернышев, сказка

 

18 февраля,

17.00

«Пока она умирала», Н. Птушкина, романтическая комедия

22 февраля,

18.30

«Мамуля», А. Белов, комедия-фарс. 18+

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Памяти художника» - выставка Юрия Матюшко

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

22 февраля,

18.30

Концерт камерного хора «Ән шуағында». В программе принимают участие солисты филармонии Серик Абилев и Наталья Степанова. Прозвучат щедевры национальной и мировой классики

 

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел.: 26-28-23 (приемная), 26-06-65 (вахта), 26-52-80 (метод. кабинет)

 

 

15 февраля,

19.00

«Что творят мужчины», комедия. Гастрольный спектакль, в ролях: Сергей Астахов, Евгений Панфилов, Андрей Грачев. (16+).

Действие пьесы разворачивается в революционном Петрограде в 1920 году прямо на сцене театра. Через неделю - премьера, но написанная автором пьеса никак не принимается новым редактором, который ничего не понимает в театре, потому что он бывший моряк и видит театр по-своему

18 февраля,

18.00

Концерт группы «Другая реальность». В программе - авторские композиции и песни групп «Кино», «Сплин», «Наутилус Помпилиус», «Чайф», «Смысловые галлюцинации»

Спортафишка

Хоккей. Чемпионат РК. «Горняк» - «Кулагер»

Рудный, Дворец спорта «Горняк арена»

16 февраля, 19.00