О свалке рядом с аквапарком Костаная по пр. Аль-Фараби, 124 рассказал «НГ» пользователь нашего сайта Марат.

- Контейнеры забиты мусором и снегом, - сообщил он. - Видимо, после бурана в контейнеры набился снег, потом скопился мусор. Но снегопады давно прошли, а мусор так и не вывезли.

Недалеко от здания аквапарка корреспонденты «НГ» увидели контейнеры с глыбами снега, на которых лежит мусор. В том числе останки старой мебели. Место рядом с контейнерами тоже завалено мусором.

Пр. Аль-Фараби, 124. Шапки снега в этих контейнерах украшают мусор / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Свалку во дворе дома № 170 по ул. Баймагамбетова, о которой мы писали две недели назад, частично убрали. Но место за контейнерами по-прежнему завалено новогодними елками прямо под табличкой о запрете на выброс мусора..

Ул. Баймагамбетова, 170. Во дворе дома мусор перед контейнерами частично убрали... / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

…но за контейнерами - та же гора елок / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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