Конкурс для бывших бездомных животных, которые обрели кров и своего человека

«Наша Газета» продолжает конкурс «Из грязи в князи». Если вы подарили любовь и заботу беспризорному коту или собаке, этот конкурс для вас.

Расскажите, как вы встретились со своим питомцем, как он привыкал к новой, хорошей жизни, какие милые привычки приобрел. Если с ним происходили интересные или забавные случаи, напишите о них. Сопроводите свой рассказ фотографиями. Если у вас есть фото питомца в самом начале его домашней жизни и спустя какое-то время, будет замечательно.

Победителя конкурса ждет приз: сертификат на покупку товаров и/или получение услуг от ветеринарной клиники «Айболит» @aibolit_kst на сумму 30 000 (Костанай, ул. Бородина, 176 «А», тел. +7-771-286-41-41).

Заявки с фотографиями и историями присылайте на электронную почту ng.pitomez23@gmail.com. Не забудьте указать номер своего телефона для связи.

Участники № 30 - кошка Муся и ее хозяйка Светлана ШАЛАБАЕВА.

День обретения Муси - радости внучки не было предела / Фото Светланы ШАЛАБАЕВОЙ

Очередная кошачья история в нашем конкурсе связана с потерей прежнего любимца и обретением нового. Рассказ Светланы Шалабаевой мы публикуем практически без изменений.

- Почти два года назад ушла из жизни наша любимая кошка Мурка. Горевали, конечно, сильно, но пришло время нам думать о новом члене семьи. И когда мы окончательно решили взять в дом нового котенка, не раздумывали долго, знали, что его возьмем в приюте или бездомыша прямо на улице подберем.

Несколько дней на улице высматривали. Может, какой-нибудь пушистый комочек нуждается в спасении. Но, наверное, к счастью, не нашли замерзающих котят и обратились в приют бездомных животных «Зоо Пульс».

По телефону парень, дежуривший в приюте, сказал, что, к сожалению, маленьких котят нет сейчас. Но нам так хотелось немедленно маленького бездомного котенка, что, наверное, сверху наши ангелы-хранители это услышали. Представьте такую ситуацию. Мы с дежурным уже собираемся взаимно вежливо попрощаться, в этот самый момент слышим, что на том конце трубки его окликает медсестра. Видимо, она услышала, о чем идет разговор, и сообщила, что только что принесли маленькую кошечку.

Мы попросили не отдавать ее в течение получаса. Всей семьей скорее поехали за нашим будущим питомцем. Еще даже не зная и не видя ее, мы эту малышку так сильно хотели и уже очень сильно любили. И не ошиблись.

Когда медсестра вынесла нам кроху, очень радовались, а внучка даже прыгала и плясала. Конечно же, наша маленькая Муся была в шоке от всех нас.

Дома Муся с первого дня ведет себя по-хозяйски / Фото Светланы ШАЛАБАЕВОЙ

И вот привезли ее домой, наблюдаем. Это было так забавно: она маленькая совсем, но так по-хозяйски обошла весь дом, обнюхала все обстоятельно, вернулась к уголку, приготовленному для нее, покушала, сразу сходила в лоток и легла в кресле спать.

Привезенная из приюта кошечка сразу оценила уют кресла / Фото Светланы ШАЛАБАЕВОЙ

Поели, теперь можно и поспать / Фото Светланы ШАЛАБАЕВОЙ

С тех пор, окруженная любовью и заботой, она живет с нами и выросла в красивейшую, необыкновенно умную кошку. Муся действительно очень умная, иногда кажется, она понимает все, что ей говоришь. Абсолютно бесстрашная: когда она идет по двору, собаки наши почтительно сторонятся, даже огромный московский сторожевой пес просто отходит в сторону. Можно сказать, ее уважают все члены нашей семьи: и люди, и животные.

По глазам видно умнейшую кошку / Фото Светланы ШАЛАБАЕВОЙ

Мы очень благодарны «Зоо Пульсу», что у них есть на передержке такие бездомные животные, можно приехать и взять «хвостика» себе и дать хотя бы одному осиротевшему котику или собаке дом, любовь, счастье.

Не бойтесь брать бездомных животных, они искренне полюбят вас так сильно, как и вы полюбите их, не сомневайтесь.

Твори добро!

От редакции добавим: замечательно, что Светлана Алексеевна работает учителем физкультуры в школе № 2, она точно учит детей добру.

Муся выросла в красивейшую кошку / Фото Светланы ШАЛАБАЕВОЙ

Условия конкурса

Вы можете поддержать участников № 30 кошку Мусю и ее хозяйку Светлану Шалабаеву в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 17 февраля, до 11.00 воскресенья, 18 февраля. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице, написав на нем номер и фамилию участника. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 15 февраля, до 10.00 понедельника, 19 февраля. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участников № 29 кота Алексея и его хозяина Сергея Утегенова поступило 480 голосов.