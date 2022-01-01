Центральный рынок («зеленый базар»), эти слова много значат для тех, кто родился и вырос в Костанае и всегда ходил и ходит за покупками именно на рынок. Сейчас, конечно, супермаркетов развелось, а в районе рынка все равно постоянное движение. Но дело не в этом…

Я писала уже в 2022 году про «нычку за наличником» - о том, как в ночь с 28 на 29 декабря в подъезде 9-этажного дома № 131 по ул. Алтынсарина в Костанае кто-то решил посмотреть, что же интересного есть между дверными наличниками лифта и стеной. То есть искали закладку наркотиков. После этого в наш дом даже поставили камеры видеонаблюдения, которые непонятно кем наблюдаются… И вот на днях разбили камеру. Иначе говоря, любой наркоман может зайти в любой подъезд, имея универсальный ключ от домофона? Куда смотрит полиция?

И еще... Наболело, ну реально хочу обратиться к акиму Костаная: поставьте уже био- или платный туалет на остановке «Центральный рынок»! Возможно, многие ждут долго свой автобус, но это не значит, что мы, жители, должны смотреть с балкона на испражнения или выяснение отношений людей в не совсем адекватном состоянии.

Светлана ПОТЕМКИНА, Костанай