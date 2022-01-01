Об открытом участке теплотрассы во дворе дома № 95 по ул. Амангельды сообщила «НГ» жительница Костаная Светлана СИУХОВА.

- Он долго был под снегом, недавно его расчистили, и оказалось, что часть трубы под ним без изоляции, - пояснила читательница. - Еще прошлым летом был изолирован, а сейчас снова открыт. Получается, топим улицу и снег.

По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели участок трубы, который уходит под землю. Частично он полностью открыт, частично - с ветхой изоляцией.

Ул. Амангельды, 95. Трубы во дворе дома частично открыты / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Голые трубы по ул. 5 Апреля, 67, о которых мы писали две недели назад, сотрудники КТЭК утеплили.

Ул. 5 Апреля, 87. Теплотрассу утеплили / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ