Оденем «голые» трубы. Отапливают улицу, греют снег
Об открытом участке теплотрассы во дворе дома № 95 по ул. Амангельды сообщила «НГ» жительница Костаная Светлана СИУХОВА.
- Он долго был под снегом, недавно его расчистили, и оказалось, что часть трубы под ним без изоляции, - пояснила читательница. - Еще прошлым летом был изолирован, а сейчас снова открыт. Получается, топим улицу и снег.
По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели участок трубы, который уходит под землю. Частично он полностью открыт, частично - с ветхой изоляцией.
Ул. Амангельды, 95. Трубы во дворе дома частично открыты / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ
Голые трубы по ул. 5 Апреля, 67, о которых мы писали две недели назад, сотрудники КТЭК утеплили.
Ул. 5 Апреля, 87. Теплотрассу утеплили / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ
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