Из-за бедности нашего государства и неоперативности его помощи люди часто вынуждены собирать средства на лечение тяжелых заболеваний, особенно у детей, на реабилитацию. Деньги, сбор которых организуют благотворительные проекты, обычно переводятся нуждающимся на карту. Иногда сборы длятся несколько месяцев. Но теперь, если человеку падают на карту пожертвования от многих людей, его может наказать налоговая, потому что будет считать, что он ведет какой-то бизнес. Как быть, к чему готовиться?

Алина, пользователь сайта

Комментарий

Вопросы о возможности получения мобильных переводов сейчас много и активно комментируют специалисты службы государственных доходов. Переводы физических лиц друг другу до 2026 года никто отслеживать не будет. Но с 2023 года начался мониторинг по госслужащим и их супругам, приравненным к ним лицам, с 2024-го - по работникам госучреждений, квазигосударственного сектора и их супругам. Конечно, и у них в семьях могут быть больные, которым требуются пожертвования на лечение... Если на их личные счета названных категорий поступят 100 и более переводов от разных отправителей и это будет происходить в течение последовательных 3 месяцев, банк второго уровня направит информацию об этом в органы госдоходов. А тот усмотрит в количестве и периодичности переводов признаки предпринимательской деятельности. Что дальше?

- Органы госдоходов будут направлять уведомления человеку о том, что он не зарегистрирован в качестве предпринимателя, а признаки предпринимательской деятельности, судя по его переводам, имеются, - сказала на брифинге в начале января руководитель управления разъяснительной работы ДГД Костанайской области Зарина БЕКМУХАМЕДОВА. - Но можно будет объяснить, что человек участвует в благотворительном проекте. И представить подтверждающие документы о том, что денежные средства поступают в определенных целях: на лечение, на медицинские препараты. Для этого сохранить чеки, оплаченные счета из клиник. Обычно люди и так все это сохраняют.