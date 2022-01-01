Куда пойти с 1 по 8 февраля
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
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3 февраля,
12.00
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«Три поросенка», С. Михалков, В. Швембергер, музыкальное представление
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4 февраля,
12.00
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«Дюймовочка», Г. Х. Андерсен, сказка
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Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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2 февраля,
10.00
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«Қожа мен спорт», О. Әубәкіров, ертегі
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8,9 февраля,
18.30
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«Үрей. ІІІ империя», Б. Брехт, соғыс хроникасы. Премьера
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса),
54-76-24 (администратор)
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1 февраля,
18.30
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«Кукла для невесты», А. Коровкин, лирическая комедия
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2 февраля,
18.30
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«Дом Бернарды Альбы», Ф. Гарсиа Лорка, драма
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3 февраля,
12.00
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«Три поросенка. Новая история», Б. Вайнер, сказка
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3 февраля,
17.00
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«В ожидании сердца», Ю. Поляков, трагикомедия
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4 февраля,
12.00
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«Клочки по закоулочкам», Г. Остер, сказка
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4 февраля,
17.00
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«Мамуля!», А. Белов, комедия-фарс
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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До конца месяца
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«Союз мастерства и таланта» - выставка, посвященная 90-летию Союза художников РК
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До конца месяца
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«Источник вдохновения» - выставка по итогам областного художественного проекта «Пленэр-2023»
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ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел. (вахта) +7-714-2-26-06-65
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11 февраля,
19.00
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«Афера на миллион», комедия, гастрольный спектакль. В ролях: Вера Сотникова, Кирилл Гребенщиков, Иван Стебунов, Вахтанг Беридзе, Анна Стурова, Даниил Эльдаров
Спортафишка
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Баскетбол. Чемпионат РК. Национальная лига. «Тобол» - IRBIS Almaty
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Костанай, СРК «Костанай»
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1-2 февраля, 19.00
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