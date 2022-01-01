Рудничане жалуются на то, что при очистке дорог заваливают снегом проезды к их домам. В ответ аким Рудного Виктор Ионенко обвинил жителей в потребительском отношении к городу. Согласны ли вы с градоначальником? Да. Проезды к домам - это не территория города. Чистить их должны сами жители.

Да. Неужели трудно взять лопаты и прочистить проезд к дому, чтобы помочь городу?

Нет. Если мы еще и снег будем чистить в проездах, то для чего налоги платим?

Нет. Аким Рудного должен быть внимательнее к жалобам людей, которые выбрали его.

