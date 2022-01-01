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Куда пойти с 1 по 8 февраля

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39

3 февраля,

12.00

«Три поросенка», С. Михалков, В. Швембергер, музыкальное представление

4 февраля,

12.00

«Дюймовочка», Г. Х. Андерсен, сказка

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

2 февраля,

10.00

«Қожа мен спорт», О. Әубәкіров, ертегі

 

8,9 февраля,

18.30

«Үрей. ІІІ империя», Б. Брехт, соғыс хроникасы. Премьера

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса),

54-76-24 (администратор)

1 февраля,

18.30

«Кукла для невесты», А. Коровкин, лирическая комедия

2 февраля,

18.30

«Дом Бернарды Альбы», Ф. Гарсиа Лорка, драма

3 февраля,

12.00

«Три поросенка. Новая история», Б. Вайнер, сказка

 

3 февраля,

17.00

«В ожидании сердца», Ю. Поляков, трагикомедия

4 февраля,

12.00

«Клочки по закоулочкам», Г. Остер, сказка

4 февраля,

17.00

«Мамуля!», А. Белов, комедия-фарс

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

До конца месяца

«Союз мастерства и таланта» - выставка, посвященная 90-летию Союза художников РК

До конца месяца

«Источник вдохновения» - выставка по итогам областного художественного проекта «Пленэр-2023»

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел. (вахта) +7-714-2-26-06-65

11 февраля,

19.00

«Афера на миллион», комедия, гастрольный спектакль. В ролях: Вера Сотникова, Кирилл Гребенщиков, Иван Стебунов, Вахтанг Беридзе, Анна Стурова, Даниил Эльдаров

Спортафишка

Баскетбол. Чемпионат РК. Национальная лига. «Тобол» - IRBIS Almaty

Костанай, СРК «Костанай»

1-2 февраля, 19.00