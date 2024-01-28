Об участке теплотрассы по ул. 5 Апреля, 87 сообщил «НГ» житель Костаная Юрий ИВАНОВ.

- Трубы проходят рядом с частным коттеджем и находятся напротив здания отдела спорта, - пояснил он. - Открыты с прошлой осени. Я неоднократно обращался в КТЭК, чтобы их закрыли до начала сезона, но все бесполезно.

На месте корреспонденты «НГ» увидели тонкие трубы, почти полностью открытые.

Ул. 5 Апреля, 87. Отрезок теплотрассы без изоляции с осени 2023 года / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Трубы за домами №№ 95 и 96 «А» по ул. Амангельды, о которых мы писали две недели назад, утеплили сотрудники КТЭК.

Ул. Амангельды, 95. Трубы за зданием утеплили / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Ул. Амангельды, 96 «А». Трубы рядом с домом тоже закрыли / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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