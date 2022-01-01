Я проживаю в Лисаковске. Не знаю, как правильно поступить и куда обратиться, чтобы в первую очередь не навредить себе и своей семье. У нас в 4-м микрорайоне (дом № 7, магазин «Свой») начиная с 9 часов утра до двух или трех часов ночи продают алкогольную продукцию. Люди, живущие над магазином, зачастую ругаются с посетителями, так как очень часто слышатся громкие разговоры с крыльца, когда посетители стоят там и курят. В магазине ведется круглосуточная видеосъемка, это говорит о том, что они не боятся наказания.

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Комментарий

На вопрос отвечает пресс-секретарь департамента полиции Костанайской области Карина БАЗАРБАЕВА:

- 18 января 2024 года действительно в магазине «Свой» в Лисаковске был выявлен факт реализации алкоголя в запрещенное время. Продавец продала коньяк в 10 часов утра. По данному факту полицией возбуждено административное производство по ст. 200 КоАП РК. Процессуальное решение примет суд. Санкция статьи предусматривает штраф на физических лиц в размере 10 месячных расчетных показателей (МРП), на субъектов малого предпринимательства - в размере 40 МРП, на субъектов среднего предпринимательства - в размере 80 МРП, на субъектов крупного предпринимательства - в размере 120 МРП с приостановлением действия лицензии.

Как пояснили в ведомстве, о нарушениях правил продажи спиртных напитков нужно сообщать по телефону 102 или участковому инспектору полиции. Если вы хотите сообщить о нарушении анонимно, напишите на WhatsApp пресс-службы ДП по телефону +7-775-644-47-37.