Благотворительный проект

Ожидаемо после праздников…

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

139-й тур «Нужных денег» сложился не совсем удачно

В этот раз удалось собрать деньги только одному из участников нашего благотворительного проекта, для двух других аккумулировать необходимые суммы не получилось. Традиционно сборы падают после празднования Нового года, что и понятно. К тому же в этом году, благодаря инфляции, праздники сильно ударили по карманам граждан.

На стадии отбора

Это самое тяжелое упражнение, Максим плачет, но старается. / Фото Надежды АНДРИЕНКО

Напомним, в этом туре продолжился сбор для участника предыдущего тура, который сразу планировался как пролонгированный. Помимо этого участника, комиссия проекта «Нужные деньги» отобрала двоих, но сбор для 2-летнего Максима АНДРИЕНКО из поселка Тобол был закрыт еще до формального начала тура. Генеральный спонсор проекта ТОО «КазНефть» принял решение полностью удовлетворить заявку семьи Андриенко и перечислить для реабилитации мальчика 300 000 тенге.

По этой причине мы не указывали реквизиты для перечисления взносов Максиму, но его историю опубликовали, поскольку он является участником 139-го тура. В итоговой таблице сборов он также указан.

Максим уже приехал в Костанай с мамой и проходит курс реабилитации в зале «Таймас».

- Все идет хорошо, в принципе, курс Максим переносит нормально, - поделилась мама мальчика Надежда АНДРИЕНКО. - При каких-то упражнениях плачет, при каких-то нет. Но у нас уже есть маленький результат: он сам поднимается на диван и стоит возле стенки самостоятельно. И это еще даже до окончания курса! Мы очень благодарны за помощь, за поддержку. Хорошо, что есть проект, где такие дети могут найти помощь.

«НГ» обязательно поинтересуется, каких успехов достиг Максим после окончания полного курса в зале «Таймас» и сообщит нашим читателям.

Только половина

Курс реабилитации Богдана переносится на март / Фото из архива Инны МАКСАКОВОЙ

Двухлетнему Богдану МАКСАКОВУ из Костаная необходимо пройти курс реабилитации в столичной клинике «Центр катамнеза». У мальчика спастическая форма ДЦП, ретинопатия недоношенных, частичная атрофия зрительных нервов.

В случае с ДЦП очень важна регулярность курсов реабилитаций. И еще важно найти ту клинику, реабилитационные курсы которой будут эффективны, а в этом пункте все очень индивидуально. Семье Максаковых, кажется, удалось найти такую клинику в пределах Казахстана. Но курсы там стоят денег, да и проживание в Астане недешево обходится. А менять клинику на бесплатную, значит, потерять то, что уже достигнуто благодаря столичным реабилитологам. Богдан уже после первого курса в «Центре катамнеза» научился переворачиваться и ползать, пытается подниматься и начал говорить слогами. Многим детям с ДЦП приходится годами идти к таким результатам.

Прохождение второго курса обошлось бы семье в 650 000 тенге, такая сумма и была указана в заявке.

Для Богдана Максакова поступило 104 взноса на общую сумму 337 522 тенге, таким образом, на оплату полного курса не хватает 312 478 тенге.

- Не знаю пока, какой выход найдем из этой ситуации, - сказала мама мальчика Инна МАКСАКОВА. - Нам нужно было выехать в Астану 27 января, но я сильно заболела, была высокая температура. Пока еще лечусь. На реабилитацию, по всей вероятности, поедем в марте. Вот лечусь и одновременно самостоятельно занимаюсь с Богданом. Деньги лежат в целости и сохранности. Если не удастся скопить полную сумму к марту, придется урезать курс, но ехать надо в любом случае.

Помощь Богдану еще актуальна.

Карта «Каспи» 4400 4301 0734 7541, Инна М.

Карта привязана к номеру телефона +7-777-689-93-22.

Сбор затягивается

На вертикализатор для Бекзата пока не собрана и половина суммы / Фото из архива Карлыгаш ТУМЕРЗИНОЙ

У 10-летнего Бекзата ШИТАНОВА из Костаная ДЦП, но врачи определяют его как перспективного пациента, и шансы ходить самостоятельно в будущем у мальчика есть. Правда, ходить он будет, по прогнозам докторов, с ходунками, но это уже совсем другая жизнь, чем в инвалидном кресле.

Для достижения этой цели Бекзата вместе с его братом-близнецом Алматом родители возят на реабилитацию, обеспечивают курсы ЛФК и массажа, между курсами делают все, что в их силах. Бекзат перенес хирургическое лечение, довольно тяжелое. Теперь нужен вертикализатор. А стоит он 1 400 000 тенге. Семье с тремя детьми, двое из которых - инвалиды, невозможно даже подступиться к такой дорогой вещи. Помощь наших читателей - единственная надежда для Бекзата получить возможность ходить.

В ходе 138-го тура на вертикализатор собрали 435 304 тенге. За 139-й тур поступило еще 32 взноса на общую сумму 97 986 тенге. Итого за два тура аккумулирована сумма 533 290 тенге, то есть менее половины стоимости вертикализатора.

- Праздники же были, я понимаю, - сказала мама мальчика Карлыгаш ТУМЕРЗИНА. - Несколько дней вроде пошли сборы, но потом опять тишина. Мы будем ждать, сколько нужно. У нас другого выхода нет. Спасибо большое всем.

Мы напоминаем реквизиты карт, на которые можно перечислять деньги для Бекзата Шитанова.

Карта «Каспи» 4400 4302 2450 7415, Карлыгаш Т.

Карта привязана к номеру телефона +7-778-309-35-55.

Карта Народного банка 4405 6397 4074 2273.

О тех, кому помогли

В 91-м туре, который прошел в ноябре 2019 года, читатели собирали деньги на инвалидную коляску для Амирхана НАБИ из Костаная с диагнозом «ДЦП». Мальчику на тот момент было 7 лет.

Сумма по тем временам казалась очень большой, и сбор предполагался пролонгированный. Но необходимые 1 200 000 тенге для покупки коляски удалось собрать за один тур. Правда, надо отметить, что Амирхан был единственным участником того тура. И все же успешность сбора удивила всех. Надо было видеть счастливые глаза мамы мальчика Алмагуль НАБИ, когда мы передавали ей сверток с деньгами (в то время это делалось только наличными).

Прошло четыре года, и семья Наби обратилась к нам снова, но вовсе не с просьбой о помощи.

- Амирхан уже вырос сам и вырос из этой коляски, - сообщила Алмагуль. - Коляска в отличном состоянии, и мы хотим передать ее нуждающимся. Такую дорогую коляску очень трудно купить семье с больным ребенком. А у нас она появилась только благодаря проекту «Нужные деньги», поэтому мы хотим отдать ее так же бесплатно, как она и нам досталась.

Мы подыскали коляске нового хозяина среди участников «Нужных денег», ее уже забрали. Летом она будет опробована также ребенком с ДЦП. Как пройдет привыкание к коляске, мы сообщим дополнительно.

Пока же хотим поблагодарить семью Наби за бескорыстность и заботу о других.

Условия проекта

«Наша Газета» объявляет 140-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в помощи.

Заявкой считается письмо, в котором указано:

- кому и на какие цели нужны средства;

- какая сумма требуется, чтобы решить конкретную проблему данного человека;

- почему решить проблему невозможно без посторонней помощи (обязательно укажите все доходы). Убедительная просьба описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями;

- адрес и контактные телефоны кандидата.

Фонд проекта «Нужные деньги», 139-й тур

Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?storyid=28590

Сумма (тенге)

От кого

Кому предназначены

300 000

Генеральный спонсор - ТОО «КазНефть»

Максиму Андриенко

5 000

Юлия О.

Богдану Максакову

10 000

Нелля Б.

Богдану Максакову

1 000

Андрей С.

Богдану Максакову

10 000

Людмила Б.

Богдану Максакову

1 600

Алтынбек Е.

Богдану Максакову

200

С карты другого банка

Богдану Максакову

700

С карты другого банка

Богдану Максакову

1 000

Ольга О.

Богдану Максакову

500

Артем Ж.

Богдану Максакову

10 000

Владимир К.

Богдану Максакову

610

Кристина Б.

Богдану Максакову

1 000

Елена Ш.

Богдану Максакову

1 000

Кристина В.

Богдану Максакову

900

Данагуль Н.

Богдану Максакову

1 000

Анастасия Б.

Богдану Максакову

5 000

Татьяна С.

Богдану Максакову

1 000

Мария Х.

Богдану Максакову

2 000

Светлана Л.

Богдану Максакову

1 000

Оксана У.

Богдану Максакову

300

Гульмира С.

Богдану Максакову

500

Юлия П.

Богдану Максакову

5 000

Ильсур Ш.

Богдану Максакову

2 000

Балдырган Т.

Богдану Максакову

2 000

Дамир Ж.

Богдану Максакову

1 400

Полина С.

Богдану Максакову

500

Анастасия Р.

Богдану Максакову

1 000

Оксана К.

Богдану Максакову

50 000

Жанара С.

Богдану Максакову

500

Игорь А.

Богдану Максакову

2 000

Гульжан А.

Богдану Максакову

500

Артем Ж.

Богдану Максакову

300

Елена С.

Богдану Максакову

10 000

Кирилл Д.

Богдану Максакову

3 000

Марина П.

Богдану Максакову

2 000

Гульжан Д.

Богдану Максакову

50 000

Aleksei S.

Богдану Максакову

10 000

Алмаз Н.

Богдану Максакову

1 000

Вадим С.

Богдану Максакову

500

Санат С.

Богдану Максакову

2 000

Olessya Y.

Богдану Максакову

2 000

Гульмира К.

Богдану Максакову

5 000

Павел Ш.

Богдану Максакову

1 121

Анна С.

Богдану Максакову

2 000

Ильнара Х.

Богдану Максакову

1 000

Наталья В.

Богдану Максакову

500

Наталья М.

Богдану Максакову

900

Каракозайым Н.

Богдану Максакову

1 000

Юлия Г.

Богдану Максакову

2 000

Айнур Б.

Богдану Максакову

1 000

Бахыткуль Е.

Богдану Максакову

3 000

Мария С.

Богдану Максакову

3 000

Мария Е.

Богдану Максакову

10 000

Алексей Б.

Богдану Максакову

3 000

Сергей К.

Богдану Максакову

2 000

Ольга Ч.

Богдану Максакову

500

Татьяна М.

Богдану Максакову

600

Лаура С.

Богдану Максакову

2 000

Ольга С.

Богдану Максакову

2 000

Айгуль А.

Богдану Максакову

3 000

Мадина Е.

Богдану Максакову

500

Ирина Л.

Богдану Максакову

1 000

Диана Н.

Богдану Максакову

1 000

Диана Е.

Богдану Максакову

2 000

Татьяна Д.

Богдану Максакову

2 500

Алиса С.

Богдану Максакову

2 000

Асель А.

Богдану Максакову

200

Асель Н.

Богдану Максакову

1 000

Денис М.

Богдану Максакову

5 000

Николай Т.

Богдану Максакову

2 000

Болат Б.

Богдану Максакову

500

Марат Н.

Богдану Максакову

600

Айнура С.

Богдану Максакову

5 000

Наталья Г.

Богдану Максакову

1 000

Ольга Д.

Богдану Максакову

1 000

Екатерина Ф.

Богдану Максакову

2 000

Елена О.

Богдану Максакову

1 000

Маргарита С.

Богдану Максакову

2 000

Юлия Я.

Богдану Максакову

3 000

Сергей Б.

Богдану Максакову

2 000

Алексей К.

Богдану Максакову

5 000

Ренат Ж.

Богдану Максакову

1 000

Асель А.

Богдану Максакову

2 000

Екатерина Т.

Богдану Максакову

2 000

Эльмира А.

Богдану Максакову

1 880

Алтынбек А.

Богдану Максакову

500

Дана К.

Богдану Максакову

500

Михаил У.

Богдану Максакову

2 000

Алим Т.

Богдану Максакову

1 000

Александр Б.

Богдану Максакову

5 000

АЛЕКСАНДР О.

Богдану Максакову

1 000

Елена А.

Богдану Максакову

10 000

Дюсембай Ж.

Богдану Максакову

500

Татьяна М.

Богдану Максакову

411

Елена Д.

Богдану Максакову

800

Роман Я.

Богдану Максакову

5 000

Тамара П.

Богдану Максакову

2 000

Акмарал К.

Богдану Максакову

1 000

Анна Р.

Богдану Максакову

2 000

Татьяна Л.

Богдану Максакову

1 000

Тлектес Ш.

Богдану Максакову

5 000

Вячеслав Л.

Богдану Максакову

3 000

Янина М.

Богдану Максакову

5 000

Алексей К.

Богдану Максакову

1 000

Максим Д.

Богдану Максакову

2000

Юлия Г.

Бекзату Шитанову

10 000

Татьяна И.

Бекзату Шитанову

1 000

Роман Б.

Бекзату Шитанову

1 000

Татьяна М.

Бекзату Шитанову

200

Динара Е.

Бекзату Шитанову

5 000

Арстан Г.

Бекзату Шитанову

1 000

Раушан К.

Бекзату Шитанову

1 000

Надежда К.

Бекзату Шитанову

5 000

Елена Г.

Бекзату Шитанову

10 000

Владимир Д.

Бекзату Шитанову

1 000

Максим Д.

Бекзату Шитанову

5000

Вячеслав Л.

Бекзату Шитанову

5 000

Татьяна В.

Бекзату Шитанову

1 000

Тлектес Ш.

Бекзату Шитанову

500

Бауржан Е.

Бекзату Шитанову

5 000

Асель З.

Бекзату Шитанову

15 000

С карты другого банка

Бекзату Шитанову

1 000

Тлектес Ш.

Бекзату Шитанову

1 000

Наталья Л.

Бекзату Шитанову

200

Бахытжамал А.

Бекзату Шитанову

10 000

Ольга С.

Бекзату Шитанову

1 000

Азамат Т.

Бекзату Шитанову

186

Елена Д.

Бекзату Шитанову

1 000

Мария К.

Бекзату Шитанову

700

Екатерина Д.

Бекзату Шитанову

1 000

Дана М.

Бекзату Шитанову

3 000

Наталья Д.

Бекзату Шитанову

1 000

Елена Ш.

Бекзату Шитанову

200

Сауле М.

Бекзату Шитанову

2 000

Сергей П.

Бекзату Шитанову

2 000

Евгения И.

Бекзату Шитанову

5 000

Марат Б.

Бекзату Шитанову

Итого - 735 508 тенге