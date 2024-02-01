Конкурс для бывших бездомных животных, которые обрели кров и своего человека

«Наша Газета» продолжает конкурс «Из грязи в князи». Если вы подарили любовь и заботу беспризорному коту или собаке, этот конкурс для вас.

Расскажите, как вы встретились со своим питомцем, как он привыкал к новой, хорошей жизни, какие милые привычки приобрел. Если с ним происходили интересные или забавные случаи, напишите о них. Сопроводите свой рассказ фотографиями. Если у вас есть фото питомца в самом начале его домашней жизни и спустя какое-то время, будет замечательно.

Победителя конкурса ждет приз: сертификат на покупку товаров и/или получение услуг от ветеринарной клиники «Айболит» @aibolit_kst на сумму 30 000 (Костанай, ул. Бородина, 176 «А», тел. +7-771-286-41-41).

В конкурсе могут принять участие все, кто взял собаку или кошку с улицы или из приюта. Начало истории может быть смешным или полным драматизма, но ее продолжение - непременно счастливым.

Заявки с фотографиями и историями присылайте на электронную почту ng.pitomez23@gmail.com. Не забудьте указать номер своего телефона для связи.

Участники № 28 - кот Степан и его хозяйка Наталья ЗУБКО.

Стаж счастливой жизни бывшего бродяжки - три года / Фото Натальи ЗУБКО

У нас еще одна великолепно написанная история, которую мы публикуем без изменений.

- В июле 2020 года стояла удушающая жара. Утром я торопилась на работу и не сразу обратила внимание на полосатого кота, лежащего у дверей подъезда. Зато меня он заприметил сразу и начал громко и жалобно кричать. Бегло осмотрев кота, я поняла, что ран, увечий нет, но впечатление при этом животное производило удручающее. Я сама себе пообещала, что, если вечером он все еще будет у подъезда, займусь им и повезу в ветеринарную клинику. Вечером кота не было, я слегка расстроилась, подумав, что животное не перенесло еще один знойный день. Но мысли эти вскоре выветрились, пандемия тогда выкашивала семьи, до котов ли было. Наступил август и быстро пролетел. До начала сентября оставалось несколько дней, когда, отправившись в продуктовый магазин, на обратном пути я встретила его, полосатого кота. Дверь в подъезд была распахнута, в дом въезжали новые жильцы. Воспользовавшись этим моментом, полосатик проник в подъезд и лег поперек дверей лифта.

Приехал на лифте, вошел в квартиру и остался навсегда / Фото Натальи ЗУБКО

- Дашь пройти? - поинтересовалась я.

В том, что это кот, а не кошка, я не сомневалась с нашей первой встречи. Уж больно брутальным он выглядел при всей своей худобе. Кот лениво встал и к моему удивлению зашел за мной в лифт.

- Я-то приехала. Ты со мной?

Кот поплелся до дверей квартиры, долго стоял на пороге, принюхиваясь, всматриваясь вглубь комнат, но сделал шаг вперед.

- Идем на кухню, у меня кое-что есть для тебя, - с этими словами я отрезала ему кусочек дорогого сервелата.

Маленький тигр показывает зубы по-доброму / Фото Натальи ЗУБКО

Если бы он накинулся на колбасу, я бы поохала, повздыхала и выпустила бедолагу на волю, потому что заводить кота вообще не входило в мои планы. Но при всей его беспризорной жизни есть он не стал. Я была обескуражена этим. А вот от молока не отказался, жадно лакал. Я все подливала и подливала молоко в крышку от банки, а он все пил и пил. И чем дольше он пил, зажмуривая глаза от удовольствия, тем сильнее я понимала, что у кота обезвоживание, он измотан и истощен. От переполнившей меня жалости к животному я помчалась в магазин снова, благо он расположен в нашем же доме. Возвращаясь, увидела соседок на скамейке.

- Кот в подъезде был сейчас, вы, может, знаете, чей он? - спросила я их.

- Это большой такой и полосатый? Бродяжка, месяцев шесть по округе бродит, кормится на помойке и чем детки угостят. А возьмите себе его, Наташа, он красавец и ласковый. Мы за ним давно наблюдаем, - ответили мне две степенные тетушки.

Вся округа привыкла к коту, гуляющему на поводке / Фото Натальи ЗУБКО

Для холодной погоды у Степана есть курточка / Фото Натальи ЗУБКО

Так и остался у меня кот-бродяжка. Назвала Степаном в честь кота из детства. Привыкала к нему долго, злилась на саму себя, что решилась оставить, ведь сразу в идеально прибранной квартире начался хаос в виде просыпанного корма, наполнителя под ногами в ванной комнате и множества разбросанных по квартире кошачьих игрушек. Первый же осмотр у ветеринара показал, что коту примерно два года. Сейчас ему уже пять. За эти три года он стал для меня не просто котом, а другом и ребенком, которого у меня нет. Жизнь на вольных хлебах развила в нем неуемную тягу к прогулкам. Утром и вечером настойчиво просится на улицу. Без шлейки его не выгуливаю, все боюсь, что попадет под машину или в погоне за уличной живностью убежит и не вернется. Вся округа привыкла к нашим выгулам, картина со стороны, конечно, та еще: тетка постбальзаковского возраста, а на поводке полосатый котяра внушительных габаритов.

Степан любит понежиться на хозяйской кровати / Фото Натальи ЗУБКО

Степка обожает прыгать на деревья, разгоняться во дворе и на бешеной скорости пробежать стометровку. Любит вкусно поесть, понежиться на хозяйской кровати, смотреть в окно, лежать у меня на коленях, мурча, как заведенный трактор. А я люблю момент, когда после работы вижу его на пороге, каждый раз встречающим меня, люблю, когда он в порыве нежности лижет мне лоб и волосы. Язык чертовски шершавый, но я стоически терплю эти знаки кошачьей привязанности.

Степка обожает прыгать на деревья / Фото Натальи ЗУБКО

О былой босяцкой жизни напоминают больные желудок, поджелудочная Степана и аллергия, которой он подвержен. Прошлым и нынешним летом не обошлось без спасения Степки от тяжелых недугов, зато я научилась ставить ему уколы, профессионально отпаивать таблетками.

Я все думаю, как он оказался на улице? Ведь Степка явно был домашним. Кто-то наигрался и выбросил за ненадобностью? Может, что-то случилось с бывшими хозяевами? Как бы то ни было, это теперь всецело мой котейка, требующий к себе повышенного внимания, обожающий свежий воздух и беготню среди деревьев. Теперь я уже не представляю себе жизни без него. А наполнитель под ногами в ванной комнате, который он просыпает из коробки? Ну так для ног полезен массаж стоп...

Условия конкурса

Вы можете поддержать участников № 28 кота Степана и его хозяйку Наталью Зубко в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 3 февраля, до 11.00 воскресенья, 4 февраля. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице, написав на нем номер и фамилию участника. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 1 февраля, до 10.00 понедельника, 5 февраля. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участников № 27 Жорика, Лизаветы Андреевны и их хозяйки Елены Белоусовой поступил 371 голос и 5 купонов.