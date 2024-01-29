О куче мусора во дворе дома № 170 по ул. Баймагамбетова сообщила «НГ» жительница Костаная Татьяна СЕДОВА. Она рассказала, что после Нового года прошел уже месяц, а вокруг контейнеров - до сих пор горы елок.

- Они прибавились к мусору, который у нас перестали вывозить, - пояснила читательница. - Теперь спереди контейнеры завалены коробками и отходами, а сзади - елками! И это притом, что с двух сторон есть вывеска о штрафах за выброшенный мимо контейнеров мусор.

На месте корреспонденты «НГ» увидели контейнеры, окруженные мусором и старыми елками. И все это - под табличкой о штрафе.

Ул. Баймагамбетова, 170. Контейнеры во дворе дома спереди завалены мусором... / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

...а сзади - елками / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Огромную свалку во дворе дома № 39 по ул. Темирбаева, о которой мы писали две недели назад, практически полностью убрали. Но уже появился новый мусор рядом с контейнерами.

Ул. Темирбаева, 39. Старую свалку убрали, но уже появляется новая / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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