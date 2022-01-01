По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 52 пары. Самому молодому жениху - 18 лет, невесте - 18 лет. Самому зрелому жениху - 64 лет, невесте - 59 лет;

- зарегистрированы 8 разводов;

- зарегистрированы 74 новорожденных: 40 девочек и 34 мальчика. Редкие имена на прошлой неделе: Илья, Бексар, Радмир, Мирон, Авраам, Ануар, Каролина, Эрика, Амелия, Сафина, Хадиджа, Марьям, Агата, Мия Самому молодому папе - 21 год, маме - 19 лет. Самому зрелому папе - 50 лет, маме - 40 лет. Матери, не состоящие в браке - 5 человек.





По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 6 799 вызовов, из них 1 787 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 356;

- поступили 12 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 17 человек, 13 человек доставлены в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 630 человек.

По данным Костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 183 человека, из них поместили 146: 130 мужчин и 16 женщин.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- за неделю в областной центр крови обратились 423 человека, 314 из них стали донорами.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- разыскан 1 без вести пропавший;

- выявлены 2 248 нарушений ПДД участниками дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 13 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.