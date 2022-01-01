Сухой остаток. С 22 по 28 января
По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:
- зарегистрировали брак 52 пары. Самому молодому жениху - 18 лет, невесте - 18 лет. Самому зрелому жениху - 64 лет, невесте - 59 лет;
- зарегистрированы 8 разводов;
- зарегистрированы 74 новорожденных: 40 девочек и 34 мальчика. Редкие имена на прошлой неделе: Илья, Бексар, Радмир, Мирон, Авраам, Ануар, Каролина, Эрика, Амелия, Сафина, Хадиджа, Марьям, Агата, Мия Самому молодому папе - 21 год, маме - 19 лет. Самому зрелому папе - 50 лет, маме - 40 лет. Матери, не состоящие в браке - 5 человек.
По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:
- на телефон 103 по области поступили 6 799 вызовов, из них 1 787 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 356;
- поступили 12 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 17 человек, 13 человек доставлены в больницу;
- всего скорая помощь доставила в больницы 1 630 человек.
По данным Костанайского областного центра психического здоровья:
- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 183 человека, из них поместили 146: 130 мужчин и 16 женщин.
По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:
- за неделю в областной центр крови обратились 423 человека, 314 из них стали донорами.
По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:
- разыскан 1 без вести пропавший;
- выявлены 2 248 нарушений ПДД участниками дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 13 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
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