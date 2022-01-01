По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировала брак 31 пара. Самому молодому жениху - 18 лет, невесте - 20. Самому зрелому жениху - 58 лет, невесте - 59;

- зарегистрированы 5 разводов;

- зарегистрированы 54 новорожденных: 20 девочек и 34 мальчика. Редкие имена на этой неделе: Арслан, Димаш, Егор, Аль-Имран, Аруна, Малика, Жания, Медина, Эстелла, Юстина, Альбина, Евангелина. Самому молодому папе - 19 лет, маме - 18. Самому зрелому папе - 45 лет, маме - 39;

- умерли 70 человек: 30 женщин и 40 мужчин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступил 7 001 вызов, из них 1 789 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 431;

- поступили 27 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 34 человека, из них 2 - дети; 27 человек доставлены в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 616 человек.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- за неделю в областной центр крови обратились 305 человек, 220 из них стали донорами.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- разыскано 2 без вести пропавших лица;

- раскрыто 88 преступлений;

- выявлено 1 624 нарушения ПДД участниками дорожного движения, сотрудники полиции задержали 10 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.