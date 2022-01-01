О свалке во дворе дома № 39 по ул. Темирбаева сообщила «НГ» жительница Костаная Наталья ПЕТРОВА.

- Мусор не вывозят вообще, там просто жесть, - коротко написала она.

По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели огромную кучу мусора, которая разрослась выше и шире контейнеров.

Ул. Темирбаева, 39. Из-за кучи мусора во дворе дома не видно контейнеров / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Свалка во дворе дома № 114 по ул. Алтынсарина, о которой мы писали две недели назад, меньше не стала.

Ул. Алтынсарина, 114. Свалку во дворе дома за две недели так и не убрали / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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