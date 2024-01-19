По страницам новой книги Костанайского областного государственного архива

Областной государственный архив к своему 100-летнему юбилею презентовал книгу «Голод: страницы истории Кустанайского региона». Ознакомимся с 1-м разделом, в котором освещены события начала 1920-х годов.

Положение в Киргизской республике (Декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 26 августа 1920 года образована Киргизская АССР) было чрезвычайно тяжелым: свирепствовал голод, спровоцированный политикой военного коммунизма, фактически продолжалась гражданская война из-за нежелания отдельных групп населения мириться с советской властью.

Продразверстка в заготовительную кампанию 1919-19020 хозяйственного года распространилась на картофель, мясо, а к концу 1920-го - на все сельхозпродукты. Большой упор был сделан на конфискацию скота у местного населения. Такие методы воспринимались местным населением как грабеж, и рост недовольства порой переходил в вооруженные выступления.

Обложка и первые страницы книги «Голод: страницы истории Кустанайского региона». Фото Ксении РЕБИК

Из обращения Кустанайского уездного продовольственного комитета о выполнении разверстки по сдаче хлебных излишков от 15 декабря 1919 года: «Наша обязанность, товарищи трудовые крестьяне, исполнить тот долг, который возложен на нас революцией. Ваш долг - вывезти все хлебные излишки на ссыпные пункты для отправки их тем, кто в них нуждается. Хлеб будет приниматься на следующих расположенных по линии железной дороги Кустанай - Троицк ссыпных пунктах: ст. Кустанай, ст. Озерная, Успеновский тупик, ст. Джаркуль и Пешковский тупик. При вывозке хлеба необходимо руководствоваться соображениями: у кого больше хлеба, тот должен в первую очередь выполнить падающую на него долю разверстки и вывезти ее на ссыпной пункт к первому указанному сроку. Беднейшее крестьянство должно приложить все силы к тому, чтобы принудить кулаков вывезти указанное волостным ревкомом количество хлеба. Принять участие в выполнении разверстки должны и те, кто хлеба не имеет. Они должны следить, чтобы хлеб вывозился согласно предписаниям ревкомов».

Из докладной записки председателя заготовительной экспедиции Кустанайского заготовительного комитета А. Джулдубаева от 18 января 1920 года: «Тургайцы обязаны продавать нам все, что у них имеется: и фабрикаты местного производства, и в обмен получать в Кустанайском уезде мануфактуру и хлеб продовольственный, и семенной по твердой цене. В Тургае войска ни одного нет, лишь слух, что из Оренбурга идут войска, предложено им заготовить фураж и продукты на 4 месяца. Джангильдинский отряд живет в Батпаккаре, 150 человек кормятся у киргизов. В Тургайском уезде скот сытый, дни теплые, не мерзнет мясо, скот пасется, снега нет, благо здесь мирно, но только народ голый и хлеба нет. Прошу скорее вернуть нарочного и выдать ему хотя бы 10 000 руб. мелких для расчета, выслать мне несколько пуль к нагану».

Слабость финансово-экономического положения Кирреспублики обсуждалась на 1-й и 2-й Всекиргизских конференциях РКПб. Одним из главных на второй конференции в феврале 1922 года был вопрос о голоде. Из доклада председателя ЦИК Казахстана С. Мендешева понятно, что вся тяжесть конфискации имущества, необоснованных наказаний легла на плечи крепких хозяйств. Чрезмерная активность по упорядочению крестьянских хозяйств привела к резкому сокращению посевной площади. Сократились объемы продуктов питания и поднялись цены на них. Во время работы конференции развернулись ожесточенные споры: являлся ли голод только следствием неурожая или был вызван также неправильно проводимой продразверсткой? Сам Мендешев назвал непосредственной причиной голода неурожай, разруху, нанесенную гражданской войной, джут, в результате которых площадь посевов по сравнению с 1917 годом сократилась на 47%, а количество скота - на 83%. В своем докладе он сообщал: «Голод затронул многие регионы и полностью охватил Оренбургскую, Актюбинскую, Кустанайскую, Уральскую, Букеевскую губернии. Неурожаем охвачено 1 048 100 квадратных верст. Голодают 2 653 300 человек. Начало голода подорвало основу экономики Казахской республики. Если в 1919 году в каждой семье было 28,7 голов скота, то к 1921 году осталось по 6,2 головы скота».

В 1920 году количество крупного рогатого скота по 4 районам (Кустанайскому, Боровскому, Семиозерному, Денисовскому) составляло 139 095 голов, а в 1921 году уже по 5 районам (сведения имеются и по Федоровскому) - 114 279 голов. В среднем по каждому району сокращение поголовья только крупного скота составило более 23 тысяч. Что касается посевных площадей за 1920 год, наиболее пострадали от засухи площади Федоровского - 73,6%, Кустанайского - 71%, Семиозерного - 66%, менее 50% - в Боровском и Денисовском районах.

Несмотря на то, что население губернии уже голодало, обязывалось в кратчайший срок по всем разверсткам изъять хлеб и свезти на государственные ссыпные пункты. Уклонявшиеся от выполнения разверстки подвергались аресту и отсылались в Оренбург для заключения в концентрационных лагерях и выполнения принудительных работ. Наиболее злостные были преданы суду Военного революционного трибунала. Селения и волости, не выполнившие разверстки, лишались товаров, предназначенных им к выдаче, им объявлялся мельничный бойкот, причем изъятие продовольствия в таких селениях и волостях проводилось вооруженными продовольственными отрядами.

Согласно инструкции губернской чрезвычайной комиссии по оказанию помощи голодающим от 28 декабря 1921 года, предполагалась во всех районах и отдельных поселках организация общественного питания, столовых с пропускной способностью не менее 100 человек в день, приобретение оборудования и заготовка топлива для столовых посредством добровольного сбора или же в порядке принуждения. Каждому владельцу мельниц и маслобоек вменялось в обязанность ежедневно кормить голодающих, а гражданам, имеющим постоянные торгующие лавки, содержать по одному голодающему. Поставленные на иждивение голодающие, в свою очередь, обязаны были «по силе возможности производить хозяйственные работы по указанию хозяина, содержащего голодающего».

Из информации Наркомата продовольствия КАССР о количестве столовых в голодающих губерниях в 1921 году: «На территории 6 голодающих губерний - Оренбургской, Актюбинской, Уральской, Кустанайской, Букеевской, Адаевской - открыто 140 столовых. В городе Кустанае - 7, в Кустанайской губернии - 12». В Кустанайской губернии ежедневно выдавалось 17 700 пайков, из них 4 000 по городу и 13 700 по районам. Получали питание в основном дети. Норма питания в столовых губпомголода (5 января 1922 года при Кустанайском губвоенкомате организована военная комиссия по оказанию помощи голодающим Военпомгол) все время менялась в зависимости от поступления продуктов. Хлеб выдавался очень редко. В большинстве питанием служила похлебка, в которой плавало несколько кусочков мяса, несколько крупинок, и все. Единственным достоинством той пищи было то, что она была горячей, зимой для голодающего это важно. Военпомгол контролировала отчисление 2-дневного продуктового пайка всех видов и не менее 10% всех видов денежных выдач и оплаты труда военнослужащих. В первую очередь данной комиссией удовлетворялись нужды голодающих инвалидов мировой и гражданской войн и их семей.

В то же время начальникам войсковых частей на территории губернии вменялось организовать периодическую помощь голодающим путем «устройства субботников, взимания штрафов в пользу голодающих за нарушение правил общественного и служебного порядка, сбора добровольных пожертвований по подписным листам, устройство вечеров, концертов, лекций, докладов, во всех случаях с отчислением заработка и прибылей в пользу голодающих».

За период с декабря 1921-го по 15 октября 1922 года только в губернскую комиссию по оказанию помощи из центра поступило 1 042 000 рублей, 147 325 пудов продуктов, местные поступления по отчислениям и пожертвованиям составили 2 481 019 руб., 2 801 пуд продовольствия. А тем временем, согласно поступавшим из районов и волостей сведениям, народ питался корнеплодами, листьями трав. В некоторых волостях люди резали собак, кошек и других животных, голодающие кипятили высохшие шкуры и пили полученный бульон, наблюдалось людоедство. Были разграблены склады, участились грабежи и убийства.

Положение в губернии стало меняться с апреля - мая 1922 года, когда из ВЦИК РСФСР поступило значительное количество помощи голодающим городам и районам. Жителям Кустанайской губернии оказывали помощь и благотворительные организации: Американская администрация помощи (АРА) и «Общество друзей квакеров» из Англии.

Вот что поясняет в докладной записке в ЦИК КАССР уполномоченный Кустанайской губернии Дмитрий Ковалев: «...уполномоченный АРА т. Эйдук не только не представлял значения бедствия голода в забытом уголке - Кустанайской губернии, но и не имел представления об определенном местонахождении губернии в близости с железной дорогой, что было затруднением в оказании помощи. Потом он принял меры о посылке продмаршрутных грузов для голодающих Кустанайской губернии».

А вот выписка из отчета Кустанайской губернской комиссии по борьбе с последствиями голода с 15 октября 1922 г. по 1 августа 1923 г.: «С 15 марта в губернию прибыла АРА, чтобы раскинуть питание на 5 000 пайков. Пайки были разверстаны в первую очередь по детучреждениям, больницам и домам собеса, а также по детстоловым города. АРА окончила питание с 15 июня, ограничившись только питанием, но отказав в поддержке обмундированием и медикаментами. Таким образом, расходы, связанные с операциями АРА, составляют почти столько же, сколько они давали питания, и цель оказания помощи детям не достигнута».

Размеры голода в 1921-1922 гг. были велики: из 577 177 человек к 1 января голодало 283 749 человек - 52% населения. К 1 марта количество голодающих достигло 354 350 человек. Умерли от голода 37 146 человек, выехавших за пределы губернии вследствие голода - 18 998 человек.

Продолжение следует.