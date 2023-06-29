Моя подопечная посещает Рудненский территориальный центр оказания соцуслуг «Мерей». 12 декабря я получила от директора центра уведомление о том, что на территории центра ей будет проведена медико-социальная экспертиза (МСЭ). И это инвалиду 1-й группы с детства без срока переосвидетельствования (моя подопечная не разговаривает). Я отказалась участвовать в этом действе, о чем написала непосредственному куратору центра на WhatsApp. Мер не было принято никаких. Но ситуацию нужно исправлять. И это делает руководитель Рудненского отделения КГП «Костанайский областной центр психического здоровья». Она собирает на территории центра «Мерей» врачебно-консультационную комиссию (ВКК), забыв при этом пригласить меня и мою подопечную. Без нас выносят решение (рекомендательное) положить мою подопечную в психиатрическую больницу. К нам, что, вернулись 90-е годы? Теперь, может, и меня упекут в психушку? Ведь эти люди должны делать жизнь инвалидов лучше, а получается, создают для них одни проблемы. Разве законно проводить на территории центра оказания соцуслуг заседания ВКК и МСЭ?

Н. БОРЕЙКО, Рудный

Комментарий

Ситуацию прокомментировали в департаменте Комитета труда и социальной защиты по Костанайской области:

- Порядок проведения МСЭ и критерии установления инвалидности определяются Правилами проведения медико-социальной экспертизы (приказ № 260 от 29.06.2023 г.). Согласно им, МСЭ освидетельствуемого (переосвидетельствуемого) лица проводится по направлению врачебно-консультативной комиссии (ВКК) медицинской организации по месту его постоянной регистрации: 1) в отделах МСЭ и (или) отделах методологии и контроля МСЭ соответствующего региона; 2) в организациях здравоохранения, оказывающих стационарную помощь; 3) в организациях здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь; 4) в учреждениях уголовно-исполнительной системы и в следственных изоляторах; 5) на дому; 6) заочно; 7) заочно проактивно.

Проведение МСЭ в центрах оказания социальных услуг действующим законодательством не предусмотрено.

Касательно созыва комиссии МСЭ директором территориального центра оказания социальных услуг. МСЭ проводится отделами территориальных подразделений Комитета труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения РК. Состав отделов МСЭ утвержден руководителем департамента. Таким образом, комиссия МСЭ не может быть созвана кем-либо.

Касательно переосвидетельствования лица с инвалидностью 1-й группы, не обладающего речью. Основанием для проведения МСЭ является направление ВКК медицинской организации с целью: 1) первичного освидетельствования при стойких нарушениях функций организма; 2) повторного освидетельствования (переосвидетельствования).

По вопросу, может ли подопечная автора письма не проходить переосвидетельствование на законных основаниях. Медицинские организации направляют лиц с инвалидностью (ЛСИ) на МСЭ с учетом очередного срока переосвидетельствования с целью повторного освидетельствования (переосвидетельствования) либо на досрочное переосвидетельствование при ухудшении здоровья по инвалидизирующему заболеванию. Обоснованность направления лиц на МСЭ обеспечивается председателем ВКК направившей медицинской организации. Вместе с тем, если ЛСИ установлена инвалидность без срока переосвидетельствования, нет необходимости в повторном освидетельствовании (переосвидетельствовании). Данное ЛСИ может быть направлено на МСЭ с целью коррекции индивидуальной программы абилитации и реабилитации лица с инвалидностью.