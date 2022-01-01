Об очередном участке открытой теплотрассы сообщила «НГ» жительница Костаная Наталья УМАРОВА. Две недели назад она рассказала о трубах без изоляции по ул. Амангельды, 96.

- Спасибо, трубы хорошо закрыли. Но другие, следующие за ними за зданием по Амангельды, даже не подумали изолировать! - возмутилась она. - Почему КТЭК сделала работу только наполовину? Как можно было не закрыть трубы, которые расположены рядом и в еще худшем состоянии?

Она также попросила обратить внимание на трубы рядом с забором и напротив другого дома по ул. Амангельды - № 96 «А».

На месте корреспонденты «НГ» увидели трубы небольшого диаметра, частично находящиеся в земле и практически полностью голые. Они расположены за домом № 96 по ул. Амангельды.

Ул. Амангельды, 96 Трубы за домом давно без изоляции / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Трубы напротив дома № 96 «А» по ул. Амангельды тоже открыты / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Трубы с торца дома по ул. Амангельды, 96 утеплили / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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