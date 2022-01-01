Прошу разъяснить следующую ситуацию. Ребенку 1 января исполнилось 16 лет. Как законопослушные граждане, пошли получать удостоверение в ЦОН Костаная. Здесь же выясняется, что якобы мы в 2020 году получили повторно свидетельство о рождении. Хотя в системе Egov.kz свидетельство - от 2008 года. Из-за чьей-то вины мы вынуждены были сидеть и ждать, когда закончится обед у людей, которые изменят цифры в базе. В 14.22 к нам подошла сотрудница отдела документирования, сфотографировала свидетельство. Самое интересное, что в очереди я не одна такая была. Минут через десять я подошла к этой же сотруднице и спросила, почему произошла такая путаница. Получила ответ: «Я не знаю, после меня идите в загс». В конце концов, мы оформили документы ребенку спустя полтора часа, из которых час - ожидание исправления чей-то ошибки. Чем может быть вызвана такая ошибка?

Наталья, пользователь сайта

Комментарий

На вопрос отвечает руководитель управления РАГС филиала НАО «Госкорпорация «Правительство для граждан» по Костанайской области Сабина ЖУКЕЕВА:

- В информационной системе «РП ЗАГС» имеется актовая запись о рождении № 10-284-08-0000178 от 11 января 2008 года в отношении дочери автора письма, зарегистрированная в отделе РАГС города Шымкента ЮКО. По заявлению заявителя от 04.06.2020 года вышеуказанным отделом РАГС внесены изменения в актовую запись, в части дополнения ИИН в сведения об отце. На основании этого изменена дата выдачи свидетельства, при этом номер выдачи свидетельства остался прежним.