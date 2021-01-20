Куда пойти с 18.01 по 24.01
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
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20 января,
12.00
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«Приключения Алдара Косе», А. Салаева, сказка
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21 января,
12.00
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«Приключения светлячка», Э. Бобров, сказка
|
Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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19 января,
18.30
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«Темір қатын», Ш. Башбеков, комедия
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21 января,
17.00
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«Шолпанның күнәсі», М. Жұмабаев, драма
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24 января,
10.00, 11.00, 14.00
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«Қожа мен спорт», О. Әубәкіров, ертегі
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса),
54-76-24 (администратор)
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18 января
18.30
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«Дом Бернарды Альбы», Ф. Гарсиа Лорка, драма
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19 января,
18.30
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«Руки у нас холодные», по мотивам рассказов А. Чехова, драма
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20 января,
12.00
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«Три поросенка. Новая история», Б. Вайнер, сказка
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20 января,
17.00
|
«Руки у нас холодные», по мотивам рассказов А. Чехова, драма
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21 января,
12.00
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«Малыш и Карлсон», А. Линдгрен, сказка (большой зал)
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21 января.
17.00
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«Темные аллеи», инсценировка по рассказам И. Бунина, драма, премьера
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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«Союз мастерства и таланта» - выставка, посвященная 90-летию Союза художников РК
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В течение месяца
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«Источник вдохновения» - выставка по итогам областного художественного проекта «Пленэр-2023»
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02,
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19 января,
19.00
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Karaoke-концерт. В концертной программе примут участие: группа DosStar, Арыстан Курманов, Азамат Ибраев, Руслана Пономарева, Айсулу Туткушева, Зарина Кульмухамбетова, Нурсулу Куснетова, Ольга Янкова, Махамбетов Руслан, творческая школа ARTIST.
В исполнении камерного оркестра прозвучат самые известные хиты всех времен, а также можно будет принять участие и зрителям
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23 января,
19.00
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Концерт FORTE TRIO. Государственное трио РК. Тимур Урманчеев (фортепиано), Максат Жусупов (скрипка), Мурат Нарбеков (виолончель). FORTE TRIO - первый и единственный музыкальный коллектив с таким составом инструментов
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«Орион» (бывший ДК «Текстильщик»)
ул. Текстильщиков, 9,
тел. +7-705-884-05-28
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20 января,
18.00
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Tribute Show. Лучшие песни («Король и Шут», «Кино», «Би 2», «ДДТ», Земфира, Чичерина, «Сплин», «Агата Кристи», «Наутилус Помпилиус», «Мумий Тролль», «Сектор Газа», «Ария» и др.). Видео, живой звук и свет
Спортафишка
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Баскетбол. Чемпионат РК. «Тобол» - «Алматинский Легион»
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Костанай, СРК «Костанай»
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19 января, 19.00.
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Футзал. Чемпионат РК. «Аят» - «Каспий»
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Рудный , СК «Аят-Арена»
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20-21 января
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Хоккей. Чемпионат РК. «Горняк» - «Торпедо УК»
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Рудный, Дворец спорта «Горняк Арена»
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19 января, 19.00
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Хоккей. Чемпионат РК. «Горняк» - «Иртыш»
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Рудный, Дворец спорта «Горняк Арена»
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22 января, 19.00
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