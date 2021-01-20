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Куда пойти с 18.01 по 24.01

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39

20 января,

12.00

«Приключения Алдара Косе», А. Салаева, сказка

21 января,

12.00

«Приключения светлячка», Э. Бобров, сказка

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

19 января,

18.30

«Темір қатын», Ш. Башбеков, комедия

 

21 января,

17.00

«Шолпанның күнәсі», М. Жұмабаев, драма

24 января,

10.00, 11.00, 14.00

«Қожа мен спорт», О. Әубәкіров, ертегі

 

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса),

54-76-24 (администратор)

18 января

18.30

«Дом Бернарды Альбы», Ф. Гарсиа Лорка, драма

19 января,

18.30

«Руки у нас холодные», по мотивам рассказов А. Чехова, драма

20 января,

12.00

«Три поросенка. Новая история», Б. Вайнер, сказка

 

20 января,

17.00

«Руки у нас холодные», по мотивам рассказов А. Чехова, драма

21 января,

12.00

«Малыш и Карлсон», А. Линдгрен, сказка (большой зал)

21 января.

17.00

«Темные аллеи», инсценировка по рассказам И. Бунина, драма, премьера

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Союз мастерства и таланта» - выставка, посвященная 90-летию Союза художников РК

В течение месяца

«Источник вдохновения» - выставка по итогам областного художественного проекта «Пленэр-2023»

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02,

19 января,

19.00

Karaoke-концерт. В концертной программе примут участие: группа DosStar, Арыстан Курманов, Азамат Ибраев, Руслана Пономарева, Айсулу Туткушева, Зарина Кульмухамбетова, Нурсулу Куснетова, Ольга Янкова, Махамбетов Руслан, творческая школа ARTIST.

В исполнении камерного оркестра прозвучат самые известные хиты всех времен, а также можно будет принять участие и зрителям

 

23 января,

19.00

Концерт FORTE TRIO. Государственное трио РК. Тимур Урманчеев (фортепиано), Максат Жусупов (скрипка), Мурат Нарбеков (виолончель). FORTE TRIO - первый и единственный музыкальный коллектив с таким составом инструментов

«Орион» (бывший ДК «Текстильщик»)

ул. Текстильщиков, 9,

тел. +7-705-884-05-28

20 января,

18.00

Tribute Show. Лучшие песни («Король и Шут», «Кино», «Би 2», «ДДТ», Земфира, Чичерина, «Сплин», «Агата Кристи», «Наутилус Помпилиус», «Мумий Тролль», «Сектор Газа», «Ария» и др.). Видео, живой звук и свет

Спортафишка

Баскетбол. Чемпионат РК. «Тобол» - «Алматинский Легион»

Костанай, СРК «Костанай»

19 января, 19.00.
20 января, 17,00

Футзал. Чемпионат РК. «Аят» - «Каспий»

Рудный , СК «Аят-Арена»

20-21 января

Хоккей. Чемпионат РК. «Горняк» - «Торпедо УК»

Рудный, Дворец спорта «Горняк Арена»

19 января, 19.00

Хоккей. Чемпионат РК. «Горняк» - «Иртыш»

Рудный, Дворец спорта «Горняк Арена»

22 января, 19.00